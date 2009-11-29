به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی توانا افزود: سامانه مدیرت اتحادیه ها و تشکل های صادراتی با تاکید وزیر بازرگانی به منظور حمایت از توسعه و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط و تشکل های صادراتی راه اندازی می شود.

وی هدف از طراحی این سامانه را فراهم کردن ابزاری کارآمد برای ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات و همچنین مدیریت موثر سیاست های حمایتی و هدایتی سازمان توسعه تجارت درخصوص اتحادیه ها و تشکل های صادراتی عنوان کرد.

توانا با اشاره به قابلیت های سامانه مدیریت تشکل های صادراتی گفت: این سامانه در بستر اینترنت طراحی شده و به تمام اتحادیه ها و تشکل های صادراتی این امکان را می دهد تا پس از ثبت مشخصات خود در سیستم، از امکانات آن استفاده و با سایر تشکل های عضور ارتباط برقرار کنند.

وی امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با حمایت های مادی و معنوی و همچنین امکان سنجش میزان اثربخشی حمایت های به عمل آمده از اتحادیه ها و تشکل های صادراتی و و نتایج حاصل از حمایت ها، ثبت، اصلاح و بروز رسانی اطلاعات به صورت اینترنتی را از مهمترین قابلیت ها و توانایی های این سامانه دانست.

سرپرست دفتر امور بنگاه های سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: مدیریت اطلاعات آماری و صادراتی اعضای اتحادیه های صادراتی، معرفی قابلیت ها و پتانسیل های صادراتی تشکل ها، طبقه بندی، گروه بندی و جستجوی اتحادیه ها و تشکل ها و اعضای مربوطه به تفکیک حوزه های کاری و تخصصی از دیگر مزیت های این سامانه است.

وی از دیگر قابلیت های سامانه مدیرت اتحادیه های صادراتی را اطلاع رسانی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها ، رویدادها و سمینارها از طریق نرم افزار وب از طریق اینترنت و دسترسی مخاطبان عام، مدیران، اتحادیه ها و تشکل هایی که در سیستم ثبت نام کردند ذکر کرد.

توانا اظهار داشت: این سامانه در حال حاضر در مرحله نصب آزمایشی است و پس از انجام آزمایش های نهایی و برگزاری دوره های آزمایشی برای کاربران و نمایندگان تشکل های صادراتی با نحوه کاربرد سامانه، نصب نهایی و بهره برداری از آن در سامانه توسعه تجارت ایران آغاز می شود.