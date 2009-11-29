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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

کتابخانه گویا ویژه دانشجویان نابینا در کرج آغاز بکار کرد

کتابخانه گویا ویژه دانشجویان نابینا در کرج آغاز بکار کرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه گویا مخصوص نابینایان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: یک عنوان کتاب گویا و 112 عنوان کتاب بریل در موضوعهای گوناگون از جمله ادبیات، روانشناسی، دین، آموزش کامپیوتر، رمانهای ایرانی و خارجی، حقوق، زبان انگلیسی، تاریخ، فلسفه، علوم اجتماعی و سرگذشت نامه از جمله منابع موجود در این کتابخانه است.

مهران روح نیا افزود: کتابخانه ویژه نابینایان کرجی به منظور بهره‌ مندی دانشجویان روشن دل از امکانات کتابخانه راه اندازی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بنای اولیه کتابخانه نابینایان کرج در سال 1386 با خرید 52 عنوان کتاب کتاب بریل در کتابخانه مرکزی بنیان نهاده شد و در سال 87 تعداد زیادی کتاب گویا در قالب فایلهای صوتی با کمک یکی از دانشجویان کم بینا از مراکز مختلف نظیر کتابخانه حسینیه ارشاد گردآوری شد.

روح نیا از سازماندهی و خرید تجهیزات ضروری برای ایجاد این کتابخانه ویژه نابینایان در سال اردیبهشت ماه جاری خبر داد و بیان داشت: طبق برنامه ریزی خدمات مختلفی توسط این کتابخانه به تمام دانشجویان نابینا در سطح شهرستان کرج ارائه می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اعلام کرد: همچنین علاوه بر ایجاد این کتابخانه و استقرار تجهیزات مختلف، در نظر داریم در راستای ارائه خدمات به نابینایان کتابهای گویا را نیز تولید کنیم.

وی اعلام کرد: تمامی کتب موجود در این کتابخانه تقسیم بندی موضوعی و از آنها لیست بریل نیز تهیه شده است.

کد مطلب 991822

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