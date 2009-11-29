پروانه 9 شرکت پخش دارو در خوزستان صادر شد

ذبیح الله غریب در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: یکی از این 9 شرکت در شهرستان دزفول فعالیت می کند و سایر آنها در مرکز استان به فعالیت خویش مشغول خواهند شد.

وی بازدید و نظارت بر درمانگاه ها، دفاتر اشتغال به امور درمانی، داروخانه ها وآزمایشگاه های دامپزشکی را از وظایف اداره دارو و درمان دانست و اظهار داشت: در چند ماهه اخیر از کلیه داروخانه ها، درمانگاه ها، دفاتر و آزمایشگاه های دامپزشکی وهمچنین شرکتهای پخش به طور مرتب بازدید به عمل آمده است.

غریب ادامه داد: در این بازدیدها در خصوص نگهداری و رعایت اصول زنجیره سرد نکاتی را به این مراکز یادآوری می شود ضمن اینکه در جریان یکی از این بازدیدها مقداری داروی تاریخ گذشته از یکی از داروخانه های استان کشف که نسبت به ضبط و انهدام آنها اقدام لازم به عمل آمد.

