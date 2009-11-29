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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تصویب 8.8 میلیارد تومان استمهال برای واحدهای بحران دار لرستان

تصویب 8.8 میلیارد تومان استمهال برای واحدهای بحران دار لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان از تصویب 8.8 میلیارد تومان استمهال برای واحد های بحران دار این استان خبر داد.

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون در جلسه کمیته بررسی مشکلات واحدهای بحران دار استان لرستان مشکلات 49 واحد صنعتی و تولیدی استان بررسی شده است.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته و امسال بر اساس دستورالعملی که از طریق وزارت کار در زمینه ضرورت پیشگیری از بحران در این واحدها ابلاغ شد 24 جلسه تشکیل شده است.

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان افزود: در سال گذشته در قالب این کمیته مشکلات 12 واحد تولیدی مورد بررسی که این مشکلات با همکاری بانکها رفع شده و موجب تثبیت اشتغال یک هزار و 216 کارگر شد.

مهری با اشاره به برگزاری 14 جلسه کمیته بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان در سال جاری، عنوان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون مشکلات ۳7 واحد بحران دار حل و فصل شده است و مبلغ 8 میلیارد و 802 میلیون تومان استمهال برای این واحدها به تصویب رسیده که موجب تثبیت اشتغال یک هزار و 696 کارگر شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی لرستان مربوط به بدهی های معوقه، بیمه کارگری و مالیات است.

کد مطلب 991831

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