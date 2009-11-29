تصویب 8.8 میلیارد تومان استمهال برای واحدهای بحران دار لرستان

غلامعباس مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: تاکنون در جلسه کمیته بررسی مشکلات واحدهای بحران دار استان لرستان مشکلات 49 واحد صنعتی و تولیدی استان بررسی شده است.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته و امسال بر اساس دستورالعملی که از طریق وزارت کار در زمینه ضرورت پیشگیری از بحران در این واحدها ابلاغ شد 24 جلسه تشکیل شده است.

مدیر کل سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان افزود: در سال گذشته در قالب این کمیته مشکلات 12 واحد تولیدی مورد بررسی که این مشکلات با همکاری بانکها رفع شده و موجب تثبیت اشتغال یک هزار و 216 کارگر شد.

مهری با اشاره به برگزاری 14 جلسه کمیته بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان در سال جاری، عنوان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون مشکلات ۳7 واحد بحران دار حل و فصل شده است و مبلغ 8 میلیارد و 802 میلیون تومان استمهال برای این واحدها به تصویب رسیده که موجب تثبیت اشتغال یک هزار و 696 کارگر شده است.

وی خاطرنشان کرد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی لرستان مربوط به بدهی های معوقه، بیمه کارگری و مالیات است.