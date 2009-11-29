اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی آمادگی جسمانی، استپ و ایروبیک مردان ایران همراه با تیم ملی استپ دختران زیر 12 سال با در اختیار داشتن 30 ورزشکار به منظور حضور در رقابت‎های جهانی بامداد امروز (یکشنبه) عازم فرانسه شدند. این مسابقات از فردا در جزیره "مارتینیک" آغاز می‎شود.

پایان مسابقات کریکت بانوان با قهرمانی پریسا افضلی

رقابت‎های کریکت قهرمانی بانوان کشور روز شنبه با پیروزی تیم کرمان مقابل خراسان رضوی در دیدار نهایی به پایان رسید. در این رقابت‏ها پریسا افضلی به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی شد. ضمن اینکه بهترین‎های بالر (پرتاب کننه توپ)، بهترین بتر (زننده توپ) و ویکت کیپر (دروازه بان) هم معرفی شدند.

صدرنشینی تیم موسسه مالی شهر در لیگ شطرنج مردان

در پایان دومین هفته رقابت‎های شطرنج لیگ برتر مردان کشور تیم موسسه مالی شهر با 2/52 امیاز در صدر جدول رده‎بندی قرار گرفت. در این جدول تیم‏های دانشگاه آزاد اسلامی (5/44 امتیاز) و بانک توسعه صادرات (5/40 امتیاز) دوم و سوم هستند.

اولین جلسه ستاد تخصصی اسلالوم برگزار شد

به دنبال تشکیل کارگروه‎های تخصصی رشته‏های حاضر در بازی های آسیایی گوانگژو از سوی هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی، اولین جلسه ستاد تخصصی اسلالوم برگزار شد. در این نشست که با حضور مسئولان فدراسیون و کارشناسان مربوطه برگزار شد در خصوی برنامه‏های آماده‏سازی تیم ملی و چگونگی کم شدن فاصله موجود با تیم‎های قدرتمند آسیا بحث و بررسی شد.

پسران روئینگی در گلستان و تهران اردو می زنند

تیم ملی روئینگ مردان کشورمان به منظور حضور در بازی‎های آسیایی گوانگژو یازدهمین اردوی آماده‎سازی خود را در استان‌های تهران و گلستان برپا می‎کند. بر این اساس قایقرانانی که در رشته‎های هشت و چهارنفر بازی‏های گوانگژو پارو می‌زنند از امروز (یکشنبه) اردوی خود را در تهران آغاز کردند. ورزشکارانی هم که در رشته‎ای یک و دو نفره پارو می‎نند از فردا در بندرترکمن استان گلستان به اردو می‏روند.

جودوکاران نابینا برای شرکت در مسابقات جهانی آماده می شوند

ورزشکاران تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان به منظور شرکت در پیکارهای جهانی اردوهای آماده‏سازی خود را در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پیگیری می‏کنند. رقابت‏های جهانی جودو نابینایان و کم بینایان فروردین‏ماه در ترکیه برگزار می‎شود. در حال حاضر 14 ورزشکار در اردوی تیم ملی حضور دارند.