اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی آمادگی جسمانی، استپ و ایروبیک مردان ایران همراه با تیم ملی استپ دختران زیر 12 سال با در اختیار داشتن 30 ورزشکار به منظور حضور در رقابتهای جهانی بامداد امروز (یکشنبه) عازم فرانسه شدند. این مسابقات از فردا در جزیره "مارتینیک" آغاز میشود.
پایان مسابقات کریکت بانوان با قهرمانی پریسا افضلی
رقابتهای کریکت قهرمانی بانوان کشور روز شنبه با پیروزی تیم کرمان مقابل خراسان رضوی در دیدار نهایی به پایان رسید. در این رقابتها پریسا افضلی به عنوان قهرمان قهرمانان معرفی شد. ضمن اینکه بهترینهای بالر (پرتاب کننه توپ)، بهترین بتر (زننده توپ) و ویکت کیپر (دروازه بان) هم معرفی شدند.
صدرنشینی تیم موسسه مالی شهر در لیگ شطرنج مردان
در پایان دومین هفته رقابتهای شطرنج لیگ برتر مردان کشور تیم موسسه مالی شهر با 2/52 امیاز در صدر جدول ردهبندی قرار گرفت. در این جدول تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی (5/44 امتیاز) و بانک توسعه صادرات (5/40 امتیاز) دوم و سوم هستند.
اولین جلسه ستاد تخصصی اسلالوم برگزار شد
به دنبال تشکیل کارگروههای تخصصی رشتههای حاضر در بازی های آسیایی گوانگژو از سوی هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی، اولین جلسه ستاد تخصصی اسلالوم برگزار شد. در این نشست که با حضور مسئولان فدراسیون و کارشناسان مربوطه برگزار شد در خصوی برنامههای آمادهسازی تیم ملی و چگونگی کم شدن فاصله موجود با تیمهای قدرتمند آسیا بحث و بررسی شد.
پسران روئینگی در گلستان و تهران اردو می زنند
تیم ملی روئینگ مردان کشورمان به منظور حضور در بازیهای آسیایی گوانگژو یازدهمین اردوی آمادهسازی خود را در استانهای تهران و گلستان برپا میکند. بر این اساس قایقرانانی که در رشتههای هشت و چهارنفر بازیهای گوانگژو پارو میزنند از امروز (یکشنبه) اردوی خود را در تهران آغاز کردند. ورزشکارانی هم که در رشتهای یک و دو نفره پارو مینند از فردا در بندرترکمن استان گلستان به اردو میروند.
جودوکاران نابینا برای شرکت در مسابقات جهانی آماده می شوند
ورزشکاران تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان به منظور شرکت در پیکارهای جهانی اردوهای آمادهسازی خود را در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک پیگیری میکنند. رقابتهای جهانی جودو نابینایان و کم بینایان فروردینماه در ترکیه برگزار میشود. در حال حاضر 14 ورزشکار در اردوی تیم ملی حضور دارند.
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