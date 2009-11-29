به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار در یازدهمین مانور زلزله و ایمنی که صبح روز یکشنبه در مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا(ع) برگزار شد با بیان این مطلب افزود: ایران اولین پرچمدار مقابله با زلزله در آسیا است.

وی با بیان اینکه از 43 بلای شناخته شده در جهان، ایران 34 مورد آن را تجربه کرده است گفت: البته این 43 مورد بلا نیستند بلکه ما در این زمینه نقص داریم چرا که خداوند به بشر عقل داده تا وی راهکار ارائه دهد و این حوادث طبیعی را شناسایی کند.

وزیر کشور به دو بحث پیشگیری و آمادگی در مقابله با حوادث نیز اشاره کرد و گفت: در پیشگیری باید راهکارهایی را ارائه داد اما در بحث آمادگی، آموزش بحث اساسی است که باید محتوای آن را غنا ببخشیم.

نجار با طرح سه پرسش از دانش آموزان در باره زلزله و ایمنی گفت: دانش آموزان باید ابتکار و خلاقیت خود را در پاسخ به این پرسشها ارائه دهند تا ما بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

وی ویژگی یازدهمین مانور زلزله را استفاده از تجربیات سالهای گذشته و مشارکت دانش آموزان و مربیان خواند و افزود: مربیان با اجرای تئاتر و نمایشنامه و ارائه مطالب جدید و دانش آموزان با ساخت کار دستی در این زمینه فعالیت کرده اند.

نجار همچنین از برگزاری مانور زلزله برای اولین بار در مدارس خارج از کشور نیز خبر داد و افزود: آموزش و پرورش به عنوان یکی از 27 ارگان عضو شورای عالی مدیریت بحران است که امروز به خوبی توانسته 14 میلیون دانش آموز را با یکدیگر هماهنگ و این مانور را برگزار کند.