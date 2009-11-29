رزمایش پدافند غیرعامل در مدارس مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرهنگ محسن نجیب زاده در مراسم نمادین رزمایش پدافند غیرعامل در دبیرستان راهنمایی 29 آبان ساری اظهار داشت: هدف از اجرای این رزمایش را مقابله با پدیده های طبیعی و غیرطبیعی اعم از سیل، زلزله، رانش زمین و مقابله با حملات هوایی دشمن است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری رزمایشها می تواند دانش آموزان را در مقابله با حوادث احتمالی و طبیعی مصون دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه بسیج در تمامی عرصه ها آماده است، عنوان کرد: اراده بسیجیان باید به گونه ای باشد که در کمترین زمان در مواقع حوادث تلفات را کاهش دهند.

نجیب زاده با بیان اینکه رزمایش پدافند غیرعامل در کشور برای رساندن تلفات به حداقل است، گفت: فرهنگ امداد رسانی و آمادگی در مواقع بحران باید در دانش آموزان مدارس نهادینه شود.

وی با اشاره به وجود افزون بر 500 هزار دانش آموز و 43 هزار فرهنگی در مدارس استان گفت: بسیاری از این افراد در مواقع حوادث در معرض خطر بوده که باید خود را با برگزاری این رزمایشها و مانورها مجهز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف در هفته بسیج از اجرای طرح امیدان در سطح پایگاه های مقاومت مدارس استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای ترویج فرهنگ بسیج و دفاع مقدس امسال در سطح 20 درصد مدارس ابتدایی مازندران انجام شده است.

به گفته نجیب زاده، ترویج فرهنگ بسیج، ایثار و شهادت باید از مدارس دوره ابتدایی آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: مازندران در طول دوران دفاع مقدس هزار و 707 دانش آموز و 300 شهید فرهنگی را تقدیم اسلام کرده است.