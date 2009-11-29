به گزارش خبرنگار مهر، تیم وزنه برداری ایران با سه نماینده در هفتاد و هفتمین دوره مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان شرکت کرد و با کسب دو عنوان هشتمی و نهمی به کار خود در این مسابقات پایان داد. این در حالی است که سعید علی حسینی هم به دلیل مصدومیت از ناحیه آرنج موفق به حضور در رقابت ها نشد.

حسین توکلی در رابطه با عملکرد ضعیف تیم ملی در رقابت های جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتدا باید صبر کرد تا مربیان از کره برگردند و در خصوص نتایج توضیح دهند. به هر حال مشکلاتی وجود داشته که مربیان در خصوص آن توضیح خواهند داد و نمی توان به این زودی اظهار نظر کرد.

دارنده مدال طلای المپیک 2000 سیدنی افزود: به نظر من خیلی بهتر بود ایران با تیمی کامل در این رقابت ها شرکت می کرد اگرچه نمی توانستند به نتایج قابل قبول دست پیدا کنند. به هر حال میدانی مثل المپیک جای تجربه اندوزی نیست و بهتر است در مسابقات جهانی ، نفرات خود را بشناسیم. من چنانچه به جای مربیان تیم ملی بودم با تیمی جوان در این رقابت ها شرکت می کردم.

مربی تیم های نوجوانان و جوانان با اشاره به اینکه مشکل برخی از وزنه برداران برای خروج از کشورو حضور در این رقابت ها حل نشد ، تصریح کرد: فدراسیون چنانچه مدیریت مقتدری می داشت نباید مشکلی اینچنینی باعث می شد که تیم نصفه و نیمه در این رقابت ها حاضر شود.

توکلی در پایان اظهار داشت: فدراسیون وزنه برداری به موفقیت های بسیاری در رده های پایه دست پیدا کرده اما در بزرگسالان دچار خلا شده ایم. به هر حال حضور افراد باصلاحیت می تواند کمک کند تا وضعیت وزنه برداری کشور بهبود پیدا کند.