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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

برزویی خبر داد:

تدوین 500 سرفصل جدید دانشگاهی/ کاهش سقف واحدهای دوره لیسانس

تدوین 500 سرفصل جدید دانشگاهی/ کاهش سقف واحدهای دوره لیسانس

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی از تدوین 500 برنامه و سرفصل جدید متناسب با نیاز واقعی کشور در وزارت علوم خبر داد و گفت: تمام برنامه ها در تحصیلات تکمیلی یا بازنگری شده اند و یا در حال بازنگری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما در دنیا دومین کشوری هستیم که بیشترین واحد را در دوره کارشناسی به دانشجویان ارائه می دهیم، گفت: از سوی دیگر دستگاههای اجرایی مختلف درخواست ارائه واحدهای جدید به عنوان دروس عمومی را از وزارت علوم دارند از این رو تلاش می کنیم این واحدهای اضافی را در میان متون و برنامه های درسی رشته های مختلف بگنجانیم و واحد جدیدی ایجاد نشود. ضمن اینکه کاهش سقف واحدهای دوره لیسانس در دستور کار است.

وی تربیت نیروی متخصص مرتبط با نیاز جامعه را اولویتهای وزارت علوم دانست و اظهار داشت: اقدامات جدی در این زمینه صورت گرفته از جمله اینکه با دستگاههای اجرایی مذاکراتی در خصوص اعلام نیازهای آنها انجام شده تا بر اساس این نیازها رشته های دانشگاهی و سرفصلهای دروس تدوین شود.

کد مطلب 991839

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