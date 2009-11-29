احداث سد چپرآباد از دو سال قبل متوقف است/وزیر نیرو پاسخگو باشد

علی زنجانی حسنلویی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، اظهار داشت: متاسفانه در خرید مواد اولیه از جمله سیمان تیپ پنج و میلگردهای مخصوص جهت احداث این سد کوتاهی و سیاه نماییهایی انجام گرفته که مدارک مستند آن به وزیر نیرو در صحن مجلس ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وزیر نیرو نیز باید جوابگوی این تخلفات باشد، خواستار تزریق اعتبار جهت اتمام سریعتر این پروژه ملی شد.

علی زنجانی حسنلویی با انتقاد از وضعیت روند عملیات عمرانی سد چپرآباد اظهار داشت: این سد باید در سال 86 به بهره برداری می رسید ولی متاسفانه هم اکنون با کمتر از 60 درصد پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی آن به دلیل بدهی بالغ بر 36 میلیارد ریالی به پیمانکار و نبود اعتبار متوقف شده است.

وی اجرای این طرح برای جلوگیری از هدر رفت آب را یکی از نیازهای اصلی کشاورزان منطقه دانست و بیان داشت: 300 میلیارد ریال برای اتمام بدنه سد و 450 میلیارد ریال اعتبار نیز برای احداث شبکه های انتقال لازم است.

سد چپرآباد از نوع خاکی با هسته رسی و ارتفاع 44.5 متر از پی با ظرفیت مخزن 127 میلیون مترمکعب بوده و در10 کیلومتری جنوب شرقی اشنویه جهت تأمین سالانه 255 میلیون مترمکعب آب کشاورزی اراضی دشت نقده، احداث شبکه آبیاری و زهکشی در سطح 36 هزار هکتار و کنترل سیلاب بر روی رودخانه کانی رش از سرشاخه های گدارچای احداث شده است.