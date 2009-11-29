دیوار آب بند سد مخزنی کمندان در کشور منحصر بفرد است

سید مهدی زندیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سد مخزنی کمندان در 2 کیلومتری پایین دست روستای کمندان و 15 کیلومتری جنوب شهر ازنا قرار گرفته است.

وی هدف از اجرای طرح را تأمین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز، نیاز زیست محیطی و نیاز کشاورزی و همچنین کنترل بخشی از سیلاب رودخانه ماربره عنوان کرد و بیان داشت: طرح سد کمندان از دو بخش تونلهای انحراف آب و سد مخزنی و جاده جایگزین کمندان تشکیل شده است.

مجری طرح سد مخزنی کمندان استان لرستان یادآور شد: حجم تنظیم آب سالانه که توسط مخزن سد تأمین می شود حدود 72 میلیون مترمکعب است.

زندیان ادامه داد: دو میلیون مترمکعب از حجم سد کمندان برای نیاز زیست محیطی منطقه و14 میلیون مترمکعب در سال جهت نیاز آب آشامیدنی شهرهای ازناو الیگودرز ازنا و مابقی آن جهت بهبود و توسعه اراضی پایاب سد به میزان 7380هکتار به مصرف خواهد رسید.

وی با اشاره به منحصر به فرد بودن دیوار آب بند سد مخزنی کمندان در کشور، یادآور شد: با توجه به ضخامت عمق آبرفت در ساخت سد که به حدود 70 متر می رسد و پس از انجام بررسیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در محل محور سد مشاور طرح دیوار آب بند را به عنوان بخشی از مشخصه آببندی به عمق حداکثر 47 متر در مرکز پیشنهاد کرد که بنابراین سازه دیوار آب بند بصورت معلق و به ضخامت 9 سانتیمتر احداث می شود.

به گزارش مهر، سد مخزنی کمندان با اعتبار 100 میلیارد ریال در سال جاری و پیشرفت فیزیکی 20درصد از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع سد از بستر رودخانه 64 متر، طول تاج 650 متر، عرض تاج 10 متر و عرض سد در بستر 383 متر می باشد.