83 هزار ایرانی مبتلا به ویروس اچ آی وی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس صداقت روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه سومین سمینار سالیانه ایدز ایران در دفتر مطالعات وزارت خارجه اظهارداشت: برآورد آمار مبتلایان به بیماری ایدز در کشور براساس الگوی مطالعاتی ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و دفتر هماهنگ کننده برنامه های ایدز سازمان ملل در ایران ارائه شده است.

صداقت آمار ثبت شده و رسمی بیماران ایدزی و مبتلایان به ویروس اچ آی وی در کشور را 20 هزار و 130 نفر اعلام کرد.



وی تصریح کرد: بر اساس بررسیهای اداره ایدز وزارت بهداشت تا نوامبر سال جاری میلادی (آبان 88) تعداد قربانیان ناشی از این بیماری در کشور سه هزار و 236 نفر بوده است.

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت به وضعیت این بیماری در جهان اشاره کرد و گفت: در 8 سال گذشته میزان موارد جدید ابتلا به ایدز 17 درصد کاهش را نشان می دهد که بیشترین سهم مربوط به کشورهای صحرای آفریقا بوده است.

وی با عنوان این مطلب که در آسیای شرقی نیز تعداد موارد جدید ابتلا به ایدز 25 درصد و در جنوب و جنوب شرقی آسیا حدود 10 درصد کاهش را نشان می دهد افزود: در سالهای 1999 تا 2005 میلادی از شیب تند ابتلا به این بیماری کاسته شده است.

صداقت به وضعیت ایدز در منطقه شمال آفریقا و شرق مدیترانه که ایران نیز جزو این منطقه محسوب می شود پرداخت و گفت: پوشش درمان در این منطقه تقریبا نیمی از معدل جهان است و روند ایجاد مراکز درمانی برای مبتلایان به ایدز به آهستگی صورت می گیرد.

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت همچنین هشدار داد که آغاز موج سوم این بیماری در کشور می تواند از طریق تماس جنسی محافظت نشده باشد.

دهم آذر برابر با اول دسامبر هر سال به عنوان روزجهانی ایدز نامگذاری شده است.