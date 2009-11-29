صید ماهیان استخوانی در گیلان شش درصد کاهش یافت

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش 14 درصدی تعداد دفعات پره کشی در 58 شرکت فعال در استان گیلان صید ماهیان استخوانی نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصدی کاهش یافته است.

وی میزان کل صید تا پایان آبان ماه جاری را 745 هزار و 797 کیلوگرم عنوان کرد و اظهار داشت: میزان استحصال گوشت و خاویار از صید فرعی در پره به ترتیب 75 و 49 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل شیلات گیلان درادامه با بیان اینکه گیلان یکی از قطبهای مهم تولید بچه ماهیان گرمابی در کشور است، افزود: سالیانه 40 تا 50 درصد بچه ماهیان تولید شده در این استان به صورت لارو و بچه ماهی به سایر استانها و حتی به خارج کشور صادر می شود.

وی بیان داشت: در گیلان تعداد هشت مزرعه تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی با دریافت مجوز از شیلات، با تکثیر مولدین و تولید لارو سالیانه در حدود 50 میلیون قطعه بچه ماهی تولید می کنند.

رفیعی خاطر نشان کرد: این مزارع تکثیر و پرورش سالیانه چندین میلیون قطعه لارو نیز به مزارع حد واسط استان به فروش می رسانند.

وی با اعلام اینکه مزارع حد واسط توسط شیلات شناسایی می شود، یاد آورشد: مزارع حد واسط گرمابی با کشت لارو اقدام به تولید بچه ماهی به وزن مناسب برای مزارع پرورشی می کنند.