کانادا و هند توافق هسته ای امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"استفان هارپر" نخست وزیر کانادا تائید کرده است که پس از سه دهه، توافق هسته ای جدید بین اتاوا و دهلی نو صورت پذیرفته است.

هارپر طی بیانیه ای اعلام داشت: افزایش همکاری بین دو کشور در زمینه انرژی هسته ای غیر نظامی به شرکت های کانادایی اجازه دسترسی به یکی از بزرگترین بازارها و شرکت های جهانی که سریعترین رشد را دارند خواهد داد.

هارپر این اظهارات را روز گذشته پس از نشستی با مانموهان سینک همتای هندی خود در حاشیه نشست کشورهای مشترک المنافع در ترینیداد و توباگو صورت داد.

وی گفت: کانادا و هند اکنون گامهای لازم را برای آماده کردن توافق برای امضای نهایی برخواهند داشت.

در همین رابطه مانموهان سینگ گفت:" نیاز هند به انرژی هسته ای مانند نیاز ما به انرژی بیشترعظیم است.

کانادا در سال 1974همکاری در زمینه هسته ای با هند را قطع کرده بود. این اتفاق پس از اینکه دهلی اورانیوم وارداتی از کانادا را در یک راکتور نظامی برای ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار داد، صورت گرفت.