موسسه صبا میزبان دو نمایشگاه تجسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تصویرگری و حروف‌نگاری هروی شامل 18 اثر است که این هنرمند جوان در آن برای نخستین بار به شکل نوین با شیوه عکاسی از تصویر و تلفیق با حروف‌نگاری و تایپوگرافی اشعار مولانا را در قالب پوستر عرضه کرده است.

هروی با فعالیت در رشته‌های نقاشی، عکاسی و گرافیک شش نمایشگاه انفرادی از آثار خود برگزار و در نمایشگاههای گروهی حجم، نقاشی و گرافیک نیز شرکت کرده است. روایت خلاق این هنرمند از "نی‌نامه" مولانا در مجموعه صبا تا پایان هفته میزبان عموم علاقمندان خواهد بود.

نمایشگاه نقاشی‌های منفرد از امروز یکشنبه هشتم آذر تا پایان هفته میزبان علاقمندان و شامل 18 اثر نقاشی روی بوم است. این هنرمند پیشتر دو نمایشگاه انفرادی در گالری‌های آناهیتا و والی برگزار و در چند نمایشگاه گروهی از جمله جشنواره تجسمی تجلی احساس، فرهنگسرای بهمن و... شرکت کرده است.

علاقمندان می‌توانند تا 12 آذرماه از ساعت 10 تا 19 برای بازدید از این آثار به مؤسسه فرهنگی هنری صبا (نگارخانه لرزاده) مراجعه کنند.