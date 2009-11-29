10 هزار خانوار روستایی آذربایجان غربی از مزایای طرح هادی بهره مند می شوند

ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر افزود: امسال طرح هادی در 105 روستای آذربایجان غربی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این تعداد طرح اعتباری در حدود 65 میلیارد ریال هزینه می شود، افزود : 72 درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح تاکنون جذب شده و روند اجرایی آن نیز از 75 درصدپیشرفت فیزیکی برخوردار است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه طرح هادی در روستاهای بالای 100 خانوار انجام می شود، اظهار داشت : 678 روستا در استان بالای 100 خانوار است که تاکنون مردم 235 روستا در آذربایجان غربی از مزایای این طرح بهره مند شده اند.

عزیزی اظهار امیدواری کرد : درصورت تامین اعتبار لازم تا سه سال آینده، طرح هادی در تمام روستاهای بالای 100 خانوار استان اجرا شود.