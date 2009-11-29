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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۹

طی سال گذشته؛

حوادث گاز گرفتگی در استان زنجان 40 درصد کاهش داشته است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: سال گذشته با حضور در 120 مسجد استان و آموزش بیش از 11 هزار نفر از شهروندان موفق به کاهش 40 درصدی حوادث گاز گرفتگی در استان شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر یکشنبه در جمع کارکنان شرکت گاز استان زنجان با اشاره به هماهنگی های انجام شده بین 80 مدرسه تاکنون در زنجان افزود: با برگزاری نخستین نشست مشترک همیار گاز 10 آبان بین آموزش و پرورش و شرکت گاز استان با استقبال بی نظیر مدیران و معلمان آموزشگاه ها برای حضور کارشناسان شرکت گاز در مدارس استان مواجه شدیم که این امر نشانگر اهمیت والای آموزش و نهادینه کردن الگوی مصرف بهینه انرژی دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 603 آموزشگاه در این استان از نعمت گاز بهره مند هستند ادامه داد: صدور کارت همیار گاز به دانش آموزان در سطح استان زمینه حضور و همکاری بیش از پیش آنان را در یاری رساندن به کارشناسان شرکت گاز در راستای نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف بهینه و کاهش حوادث گاز گرفتگی فراهم می کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان توزیع 150 هزار برگ فرم اصلاح الگوی مصرف، تهیه و توزیع 20 هزار کتابچه ایمنی وسی دی آموزشی، تهیه 23 هزار پوستر حوادث به منظور توزیع در ادارات و مدارس و توزیع 16 هزار و 800 فرم اخطار به مشترکین پر مصرف را از جمله اقدامات لازم در راستای بالا بردن آگاهی شهروندان و اصلاح الگوی مصرف انرژی عنوان کرد و ادامه داد: با شعار نویسی و رنگ آمیزی هزار و 100 متر مربع از ایستگاههای تقلیل فشار در استان زنجان علاوه بر ارائه آموزش های لازم به زبان تصویر و ایجاد فضایی مناسب با مطالب آموزشی در مبلمان شهری مورد تقدیر سازمان زیبا سازی شهری استان زنجان قرار گرفتیم.

سرایلو اظهار امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری مستمر ارگانهای دولتی و مردم شریف استان و زحمات کارشناسان زحمت کش شرکت گاز استان زنجان در ارائه برنامه های آموزشی، خانواده ها با رعایت الگوی مصرف انرژی و رعایت مسائل ایمنی قدر دان این نعمت خداد دادی باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اهمیت ارائه آموزش های عمومی در جامعه و ایجاد فرهنگ مصرف بهینه گاز گفت: توجه همگانی به مصرف بهینه سوخت این امکان را برای متولیان امر فراهم خواهد ساخت تا با جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی خود را از ردیف کشورهای خام فروش جدا کرده و جایگاهی تاثیرگذار در سطح بازارهای جهانی برای ایران تعریف کنیم. 

سرایلو افزود: در حال حاضر با همت کارکنان شرکت گاز استان زنجان 144 هزار مشترک، 166 هزار خانوار معادل 95 درصد جمعیت شهری و 20 درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. 

کد مطلب 991855

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