کتاب "سپیدارهای سرخ" در کرج رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران در مراسم اختتامیه دومین جشنواره شعر دفاع مقدس این منطقه اظهار داشت: اولین جشنواره شعر دفاع مقدس در غرب استان تهران در سال 87 با شرکت جمع کثیری از شعرای متعهد و فعال در حوزه شعر پایداری برگزار شد.

سرهنگ پاسدار نادر ادیبی افزود: امسال نیز دومین جشنواره شعر پایداری با نام "سپیدارهای سرخ" برگزار که مرحله اول آن با فراخوان آثار شعرا از اول شهریورماه آغاز شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری آثار در مرحله بعدی 120 اثر از 500 شاعر به بخش مسابقه راه یافتند که پس از بررسی در هیئت داوری پنج اثر به عنوان آثار برتر انتخاب و از شش اثر تقدیر به عمل آمد.

وی بیان داشت: باید از تمامی ظرفیتهای هنری برای نشر و گسترش ارزشهای دفاع مقدس استفاده شود که در این راستا ادبیات و شعر بستر مناسبی برای نهادینه کردن فرهنگ دفاع مقدس و شهادت است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران عنوان کرد: شعر برنده ترین سلاح فرهنگی است که در این راستا از تمامی افراد فعال در بخش دفاع مقدس از قبیل سینما، تئاتر، داستان نویسی و شعر دعوت به عمل می آید.

وی ادامه داد: در اختتامیه جشنواره شعر دفاع مقدس غرب استان تهران از شاعر توانا "استاد مصطفی علی پور" به عنوان شاعر پیشکسوت عرصه دفاع مقدس تقدیر شد.

برگزاری دومین کارگاه تخصصی تدوین اسناد شفاهی و مکتوب دفاع مقدس

این مسئول همچنین از برگزاری دومین گارگاه تخصصی تدوین و تنظیم اسناد شفاهی به متون مکتوب عرصه دفاع مقدس با حضور نویسنده توانا و خالق آثاری چون "هم پای صاعقه" و "ضربت متقابل" در این اداره خبر داد.

ادیبی یادآور شد: ثبت خاطرات رزمندگان اسلام و حفظ آن برای نسلهای کنونی و آینده یکی از ماموریتهای اصلی ما در این اداره کل است که در راستای انجام ماموریت برای افراد فعال در این حوزه در طول سال کارگاه های آموزشی برگزار می شود.

وی بیان داشت: در این دوره "علی بابایی" یکی از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت و از یادگاران دوران دفاع مقدس در این کارگاه ها به بیان سخنانی می پردازد.