کمیته سوانح در تمام مدارس کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی در یازدهمین مانور زلزله و ایمنی که صبح روز یکشنبه در مدرسه راهنمایی دخترانه امام رضا (ع) برگزار شد با بیان این مطلب افزود: همچنین به فرهنگیان 32 ساعت آموزش ضمن خدمت در این زمینه ارائه شده است و باید در جهتی حرکت کنیم که برخی از آموزشها را به شکل عمومی به دانش آموزان فرا دهیم.

وی با بیان اینکه برای پیشرفت و توسعه همه جانبه و فتح قله های علمی فقط باید به آموزش و پرورش و مدرسه توجه شود ادامه داد: هر کس که می خواهد تا سن 17 سالگی بیاموزد باید به مدرسه برود چرا که جلوه گاه تعلیم، تربیت و یادگیری است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: علت اینکه امروز مانور زلزله در مدرسه برگزار می شود همین است چرا که آموزش و پرورش با 14 میلیون دانش آموز و یک میلیون فرهنگی ظرفیت بالایی در این زمینه دارد.

حاجی بابایی زلزله را یکی از رموز هستی خواند و افزود: زلزله همچون مرگ انسان است و حتی با احتمالات هم نمی توان زمان وقوع آن را تشخیص داد.

وی همه ملت ایران را در مقابل زلزله مسئول دانست و اظهار کرد: هر ارگانی در مقابل این بلا یک مسئولیت دارد و برگزاری مانور در مدارس برای آموزش دانش آموزان در مقابله با این بلای طبیعی است.