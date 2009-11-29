روش ارتباطی امام موسی صدر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایان‌نامه «ارتباطات سنتی و مدرن در یک جامعه چندفرهنگی؛ مطالعه موردی لبنان دوران فعالیت امام موسی صدر (57ـ1338)» رویکرد امام موسی صدر به ارتباطات و استفاه وی از رسانه‌ها و هم‌چنین حرکت امام صدر در ارتباطات میان فرهنگی و اجرای نظریه گفت‌وگو و هم‌زیستی ادیان را بررسی کرده است.

این تحقیق را مهدیه پالیزبان، با راهنمایی دکتر حسین علی افخمی و مشاورت دکتر هادی خانیکی انجام داده است و نویسنده هدف اصلی آن را بررسی روش ارتباطی امام موسی صدر به عنوان یک الگوی موفق و معرفی وی به عنوان یک متفکر مسلمان مؤثر در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی دانسته است.