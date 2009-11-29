  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۸

روش ارتباطی امام موسی صدر بررسی شد

روش ارتباطی امام موسی صدر بررسی شد

«روش ارتباطی امام موسی صدر» عنوان پژوهشی است که در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد، در رشته علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی ارایه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایان‌نامه «ارتباطات سنتی و مدرن در یک جامعه چندفرهنگی؛ مطالعه موردی لبنان دوران فعالیت امام موسی صدر (57ـ1338)» رویکرد امام موسی صدر به ارتباطات و استفاه وی از رسانه‌ها و هم‌چنین حرکت امام صدر در ارتباطات میان فرهنگی و اجرای نظریه گفت‌وگو و هم‌زیستی ادیان را بررسی کرده است.

این تحقیق را مهدیه پالیزبان، با راهنمایی دکتر حسین علی افخمی و مشاورت دکتر هادی خانیکی انجام داده است و نویسنده هدف اصلی آن را بررسی روش ارتباطی امام موسی صدر به عنوان یک الگوی موفق و معرفی وی به عنوان یک متفکر مسلمان مؤثر در حوزه ارتباطات و علوم اجتماعی دانسته است.

 

کد مطلب 991872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها