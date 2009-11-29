قطعنامه آژانس علیه ایران غیر سازنده است/ تاکید بر گفتگو و رد تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، "آنتونیو گوریرو" ضمن تاکید بر لزوم گفتگو برای حل موضوع هسته ای ایران گفت، اعمال تحریم های بیشتر علیه تهران فقط موضع این کشور را محکم تر خواهد کرد.

این اظهارات پس از قطعنامه ای بود که شورای حکام آژانس روز پنجشنبه علیه ایران صادر کرد.



گوریرو که کشورش در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور نداشت در گفتگو با خبرنگار روزنامه برزیلی "او گلوبو" (O Globo) گفت که برزیل در رای گیری شورای حکام غیبت داشت، زیرا گفتگو بهتر از تقابل است.

در قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که با پیشنهاد آلمان مطرح و تصویب شد، از ایران خواسته شده است هرچه سریعتر به روند ساخت و احداث تاسیسات هسته ای فوردو پایان دهد.

نماینده برزیل در آژانس درباره تاثیر قطعنامه شورای حکام علیه ایران برای تحریم بیشتر گفت: تحریم ها بی هدف خواهد بود و هیچ سرانجامی نخواهد داشت.

این دیپلمات برزیلی با اشاره به دستیابی کشورش به کرسی اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مدت 2 سال، گفت: برزیل از این فرصت برای کمک به روند گفتگو با ایران استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری با اعمال فشار سازش نخواهد کرد، تصریح کرد: بن بست در برنامه هسته ای ایران نتیجه فقدان اعتماد متقابل است و اینکه هیچ مدرکی دال بر این که تهران در حال ساخت تسلیحات هسته ای است وجود ندارد.

