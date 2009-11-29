454 متقاضی در کرج برای طرح تبدیل خودرو ثبت نام کردند

محمد توحیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه تاکسیهای سال 77 به پایین باید به صورت اجباری تا پایان امسال اسقاط شوند افزود: اگر مالکان درفرصت تعیین شد برای ثبت نام در طرح تبدیل خودرو اقدام نکنند پروانه بهره برداری آنها از سال آینده تمدید نمی شود.

وی اظهار داشت: در صورت اسقاط نکردن علاوه بر ابطال کارت سوخت خودروهای اسقاطی از تردد آنها نیز با همکاری پلیس جلوگیری می شود.

این مسئول با تاکید بر داشتن برگه معاینه فنی برای خودروها خاطر نشان کرد: برای تاکسیهای از رده خارجی که در طرح تبدیل خودرو ثبت نام نکرده اند از سال آینده برگه معاینه فنی صادر نمی شود.

تسهیلات بانکی برای اسقاط تاکسهای فرسوده پنج میلیون تومان است

وی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده برای از رده خارج کردن تاکسیهای فرسوده افزود: میزان اعتبار برای اسقاط تاکسیهای فرسوده پنج میلیون تومان و با بازپرداخت قانونی 12 درصد مصوب بانکی است.

توحیدیان با اشاره به ارائه کمک بلاعوض برای اسقاط خودروهای فرسوده گفت: کلیه یارانه های دولتی برای این اقدام پش از تایید ناجا از سوی ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و بانک عامل به حساب شرکت خودروساز واریز می شود.

این مسئول میزان اعتبار یارانه ا ی دولت که در قالب کمکهای بلاعوض ارائه می شود را به نسبت نوع خودروی انتخابی از سوی متقاضیان متغیر عنوان کرد و افزود: میزان این اعتبار برای خودروهای انتخابی پراید و روآ دو میلیون تومان و برای خودروهای سمند و پژو 405، سه میلیون تومان می باشد.