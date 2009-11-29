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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

نگارخانه سوره میزبان نمایشگاه 12 عکاس شد

نمایشگاه گروهی 12 عکاس در نگارخانه سوره از فردا به مدت دو هفته برگزار می‌شود.

به گزارش خبر گزاری مهر، سونا پطروسیان، سعید حکمت‌نیا، ایمان خیاطان، امیرمسعود دریانی، سامان دزیانیان، مهسا ذوالریاستین، مهدا سالاری مقدم، مهرداد صداقت، صادق عسکری، فریبا عظیمی، معصومه مازندرانی و ادریس محمدی عکاسان این نمایشگاه هستند. 

در این نمایشگاه 100 عکس در ابعاد 40×30 و 70×50 سانتیمتر در دو بخش آزاد و مفهومی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه ساعت 4 بعدازظهر روز دوشنبه 9 آذر افتتاح می‌شود و تا 23 آذرماه ادامه خواهد داشت. علاقمندان می‌توانند شنبه تا چهار‌شنبه از ساعت 9 تا 12 و بعدازظهر 15 تا 18 از این آثار دیدن کنند. نمایشگاه روزهای پنج‌شنبه صبح‌ پذیرای بازدیدکنندگان است.

این نمایشگاه به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری استان تهران در نگارخانه‌ سوره واقع در میدان انقلاب، جنب سینما بهمن دایر می‌شود. 

کد مطلب 991880

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