1300مدرسه آذربایجان غربی فاقد سیستم لوله کشی صابون مایع هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از عدم اجرای سیستم لوله کشی صابون مایع بهداشتی در یک هزار و 357 مدرسه استان خبر داد.