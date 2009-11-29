1300مدرسه آذربایجان غربی فاقد سیستم لوله کشی صابون مایع هستند

فریبرز اسمعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر اظهار داشت: این اداره کل در راستای جلوگیری از شیوع آنفولانزای نوع A، اقدام به اجرای سیستم لوله کشی صابون مایع بهداشتی مدارس استان کرده است.
وی با بیان اینکه تاکنون 762 مدرسه آذربایجان غربی به لوله کشی صابون مایع بهداشتی تجهیز شده است، تصریح کرد: در این مدارس شبکه لوله کشی صابون مایع نصب شده است تا دانش آموزان بهداشت فردی را برای مقابله با این بیماری رعایت کنند.
فریبرز اسمعیل زاده خاطر نشان کرد: در صورت تامین اعتبار تمام مدارس استان به شبکه لوله کشی صابون مایع مجهز می شوند.
وی بیان داشت: در سال تحصیلی جدید یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای اجرای شبکه لوله کشی صابون مایع تامین شده و بخشی نیز از محل اعتبارات تعمیرات اساسی مدارس اختصاص یافته است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی بیان داشت: برای تجهیز تمام مدارس استان فاقد شبکه لوله کشی صابون مایع 775 میلیون ریال اعتبار نیاز است.
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