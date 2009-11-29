مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون شنا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور محمدحسن عالمی رئیس دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، امیرحسین آیت اللهی سرپرست جدید فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران تیم‌های ملی مرتبط با این فدراسیون ورزشی برگزار شد.

عالمی در نخستین روز فعالیت رسمی آیت اللهی در فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: در ورزش مدیران می آیند و می روند اما کار ورزش متوقف نمی شود و بدون وقفه پیش می رود. در این شرایط آنچه اهمیت دارد نتیجه و حاصل کار مدیرانی است که در ورزش کشور فعالیت کرده‌اند.

عالمی اصلی‌ترین هدف سازمان تربیت بدنی را توسعه تمامی رشته‌های ورزش عنوان کرد و گفت: باید دامنه ورزش توسعه پیدا کند تا هرچه زودتر به قله برسیم.

در مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون شنا که در غیاب وحید مرادی، رئیس پیشین این فدراسیون ورزشی برگزار شد، سرپرست جدید نیز با تشکر از مرادی و همکارانش در فدراسیون شنا گفت: مسئولان سازمان تربیت بدنی تشخیص دادند که من مسئولیت فدراسیون شنا را برعهده گیرم. حتما آنها این توانایی و علاقمندی را در من دیده‌اند که مسئولیت فدراسیون شنا را به من سپرده‌اند.

آیت اللهی با اشاره به اینکه تحت تاثیر هیاهو و جنجال قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: تا به امروز زحمات زیادی در فدراسیون شنا کشیده شده است، امیدوارم با زحمات و راهنمایی اهالی شنا و بزرگان این رشته ورزشی بتوانم راه مسئولان پیشین فدراسیون را ادامه دهم. امیدوارم که به اندازه توانم دین خود را به فدراسیون شنا و این رشته ورزشی ادا کنم.

آیت اللهی همچنین مدعی شد استعفای کارمندان فدراسیون شنا، شیریجه و واترپلو به اندازه سرسوزنی در عزم و اراده او برای آغاز فعالیت در این فدراسیون خللی وارد نمی کند، افزود: افراد یا برای شخص کار می کنند یا برای ورزش. اگر برای شخص کار می کنم که برای تصمیم گیری خود مختارند اما اگر برای ورزش کار می کنند باید این اجازه را به افراد مختلف بدهند توانایی خود را بروز دهند.