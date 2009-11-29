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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

135 هزار دانش آموز خراسان جنوبی تحت پوشش طرح شیر رایگان قرار دارند

135 هزار دانش آموز خراسان جنوبی تحت پوشش طرح شیر رایگان قرار دارند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد تغذیه و شیر سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از توزیع شیر رایگان بین 135 هزار دانش آموز این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا حسنی مقدم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اعتبار این طرح را بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: هر دانش آموز در سال تحصیلی 70 نوبت شیر رایگان دریافت می کند.

به گفته وی شیر در مدارس پیش دبستانی، مهدکودکها، مقاطع ابتدایی و راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی، مهدکودک و مراکز شبانه روزی بهزیستی تا پایان اسفندماه توزیع می شود.

وی با بیان اینکه 54 هزار دانش آموز روستایی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی از تغذیه رایگان برخوردار هستند، بیان داشت: 87 نوبت تغذیه رایگان شامل شیر، کیک، بیسکویت و خرمای غنی شده با آهن و ویتامین A در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

مسئول ستاد تغذیه و شیر سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان داشت: امسال برای تغذیه رایگان دانش آموزان 350 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 991897

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