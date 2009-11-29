بانک اطلاعاتی مدیران مازندرانی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در جمع معاونان و مدیران ستادی استانداری محور تمامی فعالیتهای استان را توسعه سرمایه گذاری عنوان کرد.

وی بر انجام امور استان بر پایه کارکارشناسی و ارتباط تنگاتنگ مدیران با کارشناسان زیرمجموعه خویش تاکید کرد و گفت: باید تمامی موانع رشد سرمایه گذاری استان سریعا شناسایی و برطرف شود که چنانچه این موانع در نگاه مدیران استانی باشد باید این نوع نگاه را سریعا اصلاح کرد.

وی همچنین بر اطلاع رسانی هنرمندانه عملکرد دستگاه های اجرایی تاکید کرد و ادامه داد: مسئولان امر نتوانستند اقدامات و برنامه های ایشان را آنچنان که باید و شاید منعکس کنند.

طاهایی با اشاره به اینکه متاسفانه مخالفان دولت در کنار انتقادات خود به اقدامات شایسته و موثر دولت هیچ اشاره ای نمی کنند، افزود: مدیران باید در کنار تلاش و پشتکار خود با شیوه های نوین اقدامات دولت را به مردم انعکاس دهند و از انتقادات کارشناسانه نیز در جهت ارائه بهتر خدمات به مردم و تسریع در سازندگی استفاده کنند.

استاندار مازندران رویکرد وزیر کشور را در رشد استعدادهای درونی و شایستگی این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری با برنامه ریزی علمی نسبت به تدوین بانک اطلاعاتی از مدیران مازندرانی که در سراسر کشور مشغول به کار بوده و یا هستند باید بتوانند ظرفیت استان در حوزه مدیریتی را مشخص کنند.

طاهایی به نمونه مصداقی استفاده از این بانک اشاره کرد و گفت: اعضای شورای شهرها با استفاده از اطلاعات این بانک می توانند در زمان انتخاب شهردار گزینه های متعدد، متفاوت و باتجربه داشته باشند.