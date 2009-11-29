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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

پایگاه خبری "نیایش" راه‌اندازی شد

پایگاه خبری ادیان و مذاهب" نیایش" با هدف انعکاس اخبار و رویدادهای جهان اسلام و نقد و بررسی دیدگاههای ادیان مختلف راه‌اندازی شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، انعکاس اخبار ادیان توحیدی، انعکاس اخبار و رویدادهای جهان اسلام، انعکاس رویدادهای سایر ادیان و مکاتب دینی و فرقه های مختلف، نقد و بررسی دیدگاههای ادیان مختلف در زمینه های گوناگون، نقد و بررسی اعتقادات مکاتب و فرقه های مختلف فکری از جمله اهداف این پایگاه اعلام شده اند .

شناخت و نقد و بررسی مکاتب جدید و مکاتب انحرافی، انعکاس اخبار و جایگاه اقلیتهای مذهبی در ایران اسلامی با هدف تبیین خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی به اقلیتهای مذهبی و انعکاس جدیدترین دیدگاهها در حوزه دین با انتشار مقالات و معرفی کتاب نیز دیگر اهداف این پایگاه هستند .

اخبار و مطالب پایگاه اطلاع رسانی نیایش از طریق نشانی اینترنتی www.nyayesh.ir قابل دسترسی هستند .

کد مطلب 991900

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