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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

20 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبخیزداری در قنوات و چاه های زنجان اختصاص یافت

20 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبخیزداری در قنوات و چاه های زنجان اختصاص یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: به منظور اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های بالادست قنوات و چاه ها مبلغ 20 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی استان به این امر اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سعادتی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد خشکسالی استان زنجان افزود: بدین منظور مصوب شده است تا 50 درصد از این مبلغ به زودی به این اداره کل اختصاص یابد و 50 درصد بقیه نیز تا پایان سال تامین خواهد شد.

سعادتی افزود: در صورت اجرای این پروژه ها، ضمن حفظ آبهای سطحی و کاهش فرسایش و رسوب، آب چاه ها و قنوات پایین دست این پروژه ها افزایش خواهد یافت.

وی بر اهمیت انجام عملیات آبخیزداری اشاره کرد و افزود: اجرای این پروژه ها باعث مدیریت بهینه آبهای سطحی می شود، به نحوی که روان آبهای سطحی در صورت رها شدن ضمن خروج از دسترس و از بین رفتن خاک، احتمال ایجاد سیل و خسارت خشکسالی را به دنبال دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در حال حاضر از یک میلیون و 234 هزار هکتار از اراضی ملی موجود در این استان یک میلیون و 137هزار هکتار مربوط به مراتع است که از این میزان نیز 97 هزار هکتار به جنگلهای طبیعی و 15 هزار هکتار به جنگلهای دست کاشت اختصاص دارد. 
 

 

کد مطلب 991901

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