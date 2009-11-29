20 میلیارد ریال برای اجرای طرح آبخیزداری در قنوات و چاه های زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سعادتی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد خشکسالی استان زنجان افزود: بدین منظور مصوب شده است تا 50 درصد از این مبلغ به زودی به این اداره کل اختصاص یابد و 50 درصد بقیه نیز تا پایان سال تامین خواهد شد.

سعادتی افزود: در صورت اجرای این پروژه ها، ضمن حفظ آبهای سطحی و کاهش فرسایش و رسوب، آب چاه ها و قنوات پایین دست این پروژه ها افزایش خواهد یافت.

وی بر اهمیت انجام عملیات آبخیزداری اشاره کرد و افزود: اجرای این پروژه ها باعث مدیریت بهینه آبهای سطحی می شود، به نحوی که روان آبهای سطحی در صورت رها شدن ضمن خروج از دسترس و از بین رفتن خاک، احتمال ایجاد سیل و خسارت خشکسالی را به دنبال دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: در حال حاضر از یک میلیون و 234 هزار هکتار از اراضی ملی موجود در این استان یک میلیون و 137هزار هکتار مربوط به مراتع است که از این میزان نیز 97 هزار هکتار به جنگلهای طبیعی و 15 هزار هکتار به جنگلهای دست کاشت اختصاص دارد.



