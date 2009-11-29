  1. بین الملل
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

واشنگتن پست :

9 هزار نظامی آمریکایی به افغانستان اعزام می شوند

9 هزار نظامی آمریکایی به افغانستان اعزام می شوند

یک روزنامه غربی از اعزام 9 هزار نظام جدید آمریکایی به افغانسان بلافاصله پس از تعیین استراتژی جدید واشنگتن برای این کشور جنگ زده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این نظامیان تا پیش از سخنرانی روز سه شنبه "باراک اوباما"، به ولایت هلمند منتقل نخواهند شد.

هدف از اعزام این نیروها به دست آوردن کنترل مجدد منطقه است که طی ماه‌ های اخیر پایگاهی برای فعالیتهای احیا شده‌ شبه نظامیان طالبان بوده ‌است.

واشنگتن پست نوشت: همچنین حدود یک هزار مربی نظامی پس از استقرار تفنگداران احتمالا تا فوریه سال آینده در افغانستان مستقر خواهند شد.

این روزنامه به نقل از ژنرال جیمز کانوی نوشت: اولین گروه از سربازانی که به افغانستان خواهند رفت، تفنگداران دریایی خواهند بود.

باراک اوباما هفته گذشته به داشتن تردید در تصمیم گیری در مورد افغانستان متهم شد. 

کد مطلب 991909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها