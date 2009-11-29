9 هزار نظامی آمریکایی به افغانستان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این نظامیان تا پیش از سخنرانی روز سه شنبه "باراک اوباما"، به ولایت هلمند منتقل نخواهند شد.

هدف از اعزام این نیروها به دست آوردن کنترل مجدد منطقه است که طی ماه‌ های اخیر پایگاهی برای فعالیتهای احیا شده‌ شبه نظامیان طالبان بوده ‌است.

واشنگتن پست نوشت: همچنین حدود یک هزار مربی نظامی پس از استقرار تفنگداران احتمالا تا فوریه سال آینده در افغانستان مستقر خواهند شد.

این روزنامه به نقل از ژنرال جیمز کانوی نوشت: اولین گروه از سربازانی که به افغانستان خواهند رفت، تفنگداران دریایی خواهند بود.

باراک اوباما هفته گذشته به داشتن تردید در تصمیم گیری در مورد افغانستان متهم شد.