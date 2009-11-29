به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار به همراه اعضای این کمیسیون از پروژه های محیط زیست منطقه 13 بازدید کرد و در این بازدید مسائل و مشکلات مربوط به جمع آوری زباله و تفکیک آن طرح و نظرات رئیس کمیته محیط زیست مطرح شد.

ابتکار از اقدامات صورت گرفته درپارک جنگلی سرخه حصار تقدیر به عمل آورد و گفت : اقدامات مدیریتی و نوع نگرش آن به مسائل محیط زیستی چشمگیر و قابل تقدیراست.

وی بحث سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی را ازجمله مسائل مهم مدیریت شهری عنوان کرد و گفت : اگر این مسائل به صورت جدی مورد توجه مدیریت شهری قرار نگیرد هزینه های بسیاری به شهرو شهروندان تحمیل خواهد شد.

ابتکار گفت: برای حفظ محیط زیست باید سرمایه گذاری صورت گیرد که در این میان مشارکت مردمی حرف اول را می زند که در رأس آن اقدامات شورایاری مدنظر باید قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اعضای شورایاری شورایار شهرداری نیستند بلکه شورایار شهر هستند و بر این اساس وظیفه سنگینی در بحث تعامل و جلب مشارکت شهروندان برعهده دارند.

این عضو شورای شهر تهران تحولات دوره جدید این نهاد را بسیار قابل توجه عنوان کرد و گفت : انتظار می رود اعضای شورایاری در محلات خود بتوانند با جلب مشارکت مردمی و تعامل با شهرداری درجهت دستیابی به توسعه پایدار گام بردارند.

وی افزود: با تصویب شورای شهر کمیته خدمات و محیط زیست شورایاری تشکیل شده است و برگزاری دوره آموزشی محیط زیست برای شورایاری دراین کمیته پیگیری می شود.

ابتکار آموزش و توجه به محیط زیست را ارکان مهم مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: دراین میان اعضای شورایاری علاوه بر جنبه های علمی با جنبه های کاربردی مسائل محیط زیست نیز آشنا خواهند شد و ضمن افزایش تعامل با شهروندان موارد و مشکلات را رصد کرده و به اطلاع مدیریت شهری می رسانند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر گفت: اعضای شورایاری به عنوان بازوان شورای شهر در اینگونه مسائل می توانند بسیار موثر عمل کنند.

وی ضمن تشکر از ارائه نقطه نظرات دبیران شورایاری درحوزه محیط زیست گفت: طرح مسائل و مشکلات محیط زیستی می تواند زمینه مشارکت مدیریت منطقه را برای حل مشکلات فراهم کند که این امر مسئولیت شورای شهر را نیز سنگین می کند.

همچنین شهردار منطقه 13 تهران در این بازدید گفت: قصد داریم 45 درصد زباله روزانه منطقه را به این مکان انتقال و پس از تفکیک مواد بازیافتی آن مابقی زباله به کهریزک حمل شود.

خلیل راحتی افزود: به دلیل مشکلات هزینه حمل ونقل این سوله ساخته و کارتفکیک زباله درآن انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه جمع آوری زباله وحمل آن هزینه بسیاری برای شهرداری دربردارد گفت : با احداث سوله بازیافت قصد داریم بخشی از زباله های تولیدی را درسطح منطقه تفکیک کنیم.

راحتی افزود: دبیران شورایاری می توانند با آگاه سازی شهروندان ضمن کاهش تولید زباله دفعات جمع آوری زباله را نیز کاهش دهند و در صورت صرفه جویی درجمع آوری زباله، هزینه آن در محله های یاد شده به صورت سایر خدمات ارائه خواهد شد.

شهردار منطقه 13 توسعه فضای سبز با توجه به کمبود فضا درسطح منطقه ازدیگر مشکلات قطعه 13 عنوان کرد و گفت : برای اولین بار بحث توسعه فضای سبز عمودی درمنطقه برروی پروژه های شهرداری منطقه به اجرا درآمده است.

وی تأکید کرد: دراین طرح بحث توسعه فضای سبز عمودی برروی پشت بامهای برخی مراکز شهرداری و مراکز عمومی به مرحله اجرا درآمده است .