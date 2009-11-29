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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

نوری همدانی:

وحدت حوزه و دانشگاه به خوبی محقق نشده است

وحدت حوزه و دانشگاه به خوبی محقق نشده است

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی از عدم تحقق مناسب وحدت حوزه و دانشگاه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی قبل از ظهر یک‌شنبه در دیدار اعضای خانواده و ستاد بزرگداشت آیت‌الله شهید مفتح، مقام علمی ایشان را ستوده و گفت: شهید مفتح از اوایل طلبگی در دروس حوزه بسیار موفق بود و همزمان با تحصیل به تدریس دروس حوزه نیز می پرداخت.

وی یکی از کارهای بزرگ شهید مفتح را مطرح ساختن وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و گفت: متاسفانه علیرغم تلاش‌های صورت گرفته این امر به خوبی محقق نشده است و تلاش بیش از پیش حوزویان و دانشگاهیان را می‌طلبد.  

این مرجع تقلید افزود: آن شهید یکی از علمای فعال، مثبت‌اندیش و ناشر افکار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) بود که دروس سطح و خارج را در محضر اساتید مبرزی چون حضرت امام خمینی (ره)، آیت‌الله بروجردی (ره)، محقق داماد (ره) و مرحوم علامه طباطبائی گذرانده بود.

وی افزودند: شهید مفتح با مطرح ساختن وحدت حوزه و دانشگاه در مقابل شکافی که استکبار بین توده مردم و روحانیت ایجاد می‌کرد ایستاد و حضور وی در محیط دانشگاه بسیار موثر بود، چنانچه در اثر معاشرت با اساتید و دانشجویان، آنان را متحول ساخته‌ و با انقلاب و امام (ره) همراه کرد.

نوری همدانی تصریح کرد: آثار و یادداشت‌های شهید مفتح باید جمع‌آوری و منتشر شود و نظرات جامع ایشان در رابطه با وحدت حوزه و دانشگاه در دسترس دانشگاهیان و حوزویان قرار گیرد.

وی افزود: اخلاص ایشان باعث شده است، کارها و خدمات صورت گرفته توسط این فقیه والامقام با برکت باشد و بعد از شهادتش، شاهد حجم کثیری از کارهای ایشان باشیم.

کد مطلب 991918

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