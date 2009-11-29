تیم "اکبر جوجه" گلوگاه صدرنشین لیگ برتر تیراندازی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در چالوس، علی اکبر رجبی رئیس هیئت تیراندازی مازندران ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ورزشی در ساری اظهار داشت: در هفته سوم لیگ برتر تیراندازی اهداف پروازی کشور که با حضور هفت تیم استقلال تهران، زوبین تهران، رادیو جمعه ایرانیان، آرتمن تهران، هیئت تیراندازی کرمان، اکبر جوجه گلوگاه و نمک آبرود چالوس پیگیری شد که در تیمهای استقلال تهران، اکبر جوجه گلوگاه و رادیو جمعه ایرانیان با برتری مقابل حریفان اول تا سوم شدند.

وی افزود: فدراسیون تیراندازی اولین دوره رقابتهای لیگ برتر تیراندازی اهداف پروازی قهرمانی کشور را تجربه می کند که با توجه به نخستین دوره این مسابقات تیراندازان و تیمهای بسیار خوبی شرکت دارند.

رجبی گفت: تا پایان هفته سوم در نتایج کلی امتیازات تیمی اکبر جوجه گلوگاه با 985 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیمهای استقلال تهران و رادیو جمعه ایرانیان به ترتیب با 971 و 955 امتیاز در رده های بعدی هستند.

وی تصریح کرد: هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر اهداف پروازی کشور طی روزهای 19 و 20 آذرماه جاری به میزبانی رادیو جمعه ایرانیان در باشگاه ساصد تهران برگزار می شود.

رئیس هیئت تیراندازی مازندران اظهار داشت: باشگاه نمک آبرود چالوس دیگر نماینده استان با 810 امتیاز در نتایج کلی در رده پنجم این مسابقات است.