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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

رضایی قرائت کرد:

اعلام وصول سئوال 4 نماینده از وزیران نفت و خارجه

اعلام وصول سئوال 4 نماینده از وزیران نفت و خارجه

در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس سئوال 4 نماینده از وزیران امور خارجه و نفت و دو طرح اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه موارد اعلام وصول را قرائت کرد.

براین اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و طرح اصلاح ماده 8 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی آن اعلام وصول شد.

همچنین اعلام شد که جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی پور به همراه ذاکر نمایندگان ارومیه از طرح سئوال خود از وزیر مسکن و شهرسازی انصراف دادند.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر نیز از سئوال خود از وزیر بهداشت پیرامون ضعف نظارت رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی بر شهرستان اعلام انصراف کرد.

درعین حال سئوال احمد توکلی نماینده تهران از وزیر نفت نیز در مورد اجرای بند 61 قانون بودجه سال 88 پیرامون واردات بنزین اعلام وصول شد.

سئوال جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب از وزیر امور خارجه در مورد عدم اقدام موثر و ضعف دیپلماسی در رابطه با طرز برخورد برخی کشورها با اتباع ایرانی، سئوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت از وزیر امور خارجه در مورد اقدامات انجام شده پیرامون بندهای 6 و 7 تعیین متجاوز و پرداخت غرامت قطعنامه 598 شورای امنیت مبنی بر متجاوز شناخته شدن عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران و سئوال مصطفی کواکبیان از وزیر امور خارجه در مورد علت عدم حضور ایران در اجلاس مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر از دیگر موارد اعلام وصولی بود.

 

کد مطلب 991920

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