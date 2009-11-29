کسب روزی متکدیان از جیب مسافران/ آنها فقط پول می خواهند!

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، شهرستان بروجرد با دارا بودن هکتارها بافت تاریخی، بناهای منحصر به فرد و طبیعت بکر یکی از شهرستانهای استان لرستان است که قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در غرب ایران را داراست.

این در حالی است که موقعیت جغرافیایی این شهرستان، مسافر پذیر بودن آن و اینکه یکی از شهرهای دانشگاهی لرستان با ظرفیت بالای دانشجویان غیربومی محسوب می شود همه دست در دست هم داده تا ضرورت توجه بیشتر به معضلات اجتماعی در آن بیشتر احساس شود.

تکدی گری و آسیب های اجتماعی

تکدی گری به عنوان یکی از عواملی که می تواند آسیب های اجتماعی دیگری را در پی داشته باشد امروز در سطح این شهر تاریخی مطرح است که به نظر می رسد چاره اندیشی برای رفع این معضل باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر تکدی گری فعلی مجرمانه است که در حاشیه آن علاوه بر امر تکدی گری، افراد متکدی می توانند به کارهای ناهنجار اجتماعی دست بزنند که عواقب وخیمی در جامعه بدنبال خواهد داشت.

متکدیان در سطح شهرستان بروجرد را می توان به سه دسته معتادین بیکار، زنان بد سرپرست و بی سرپرست و متکدیان حرفه ای که به باند خاصی تعلق داشته و در زیر نقاب تکدی گری دست به اعمال مجرمانه ای چون پخش و فروش مواد مخدر و ... دست می زنند تقسیم کرد.

متأسفانه وجود متکدیان در سطح شهر چهره ظاهری بروجرد را زشت کرده و این روزها خیل عظیم متکدیان در ترمینال های مسافربری بروجرد، میدان های داخل شهر و سر چهار راهها شبانه روز برای رهگذران ایجاد مزاحمت می کنند که این امر به دلیل کوتاهی و سهل انگاری مسئولین در حال افزایش است.

نفرین های متکدیان به مسافران/آنها فقط پول می خواهند!

برای دیدن متکدیان در سطح شهر بروجرد نیازی به گشتن در یک محل خاص نیست بلکه برخی از گداها ممکن است هنگامی که داخل تاکسی نشسته اید کنار دست شما نشسته باشند و تا زمانی که پیاده می شوید با عجز و لابه اعصابتان را به هم بریزند.

یکی از مکان هایی که متکدیان برای کار و کاسبی انتخاب کرده اند و انتخابی حرفه ای به نظر می رسد ترمینالهای مسافربری سطح شهرستان است. آنجا که برای سوار شدن در اتوبوسها و مینی بوس ها باید از سد قسم و قرآن های متکدیان بگذری.

برای تهیه گزارشی میدانی به ترمینال مسافربری بروجرد مراجعه می کنیم. تاکسی مقابل ترمینال توقف می کند تا من برای تهیه گزارش از پل زیرگذر ترمینال به داخل پایانه های مسافربری بروم تا در اولین برخورد و در ورودی پل زیر گذر به اولین گدا که مرا "به جان برادرم قسم می دهد که کمکش کنم" برخورد کنم.

زن میانسالی که کودکی را در آغوش دارد وقتی می بیند با قسم "جان برادر" کاری از پیش نمی برد پای جان سایر اعضای خانواده را هم به میان می کشد و با عجز و لابه کمک می خواهد.

از کنار زن میانسال می گذریم و وی که گویا قسم هایش افاقه نکرده نفرین می کند که ...

به هر حال از سد اولین متکدی و نفرین هایش که می گذریم و در فضای ترمینال می رویم به راحتی می توان دختران کوچکی را دید که کاسه گدایی دست گرفته اند و جلوی مسافران را می گیرند.

یکی از دخترها وقتی می فهمد که مسافر هستم به سمت من می آید و از من طلب پول می کند، شکلاتی را از داخل کیفم در می آورم و به او تعارف می کنم، قبول نمی کند! او فقط از من پول می خواهد... فقط پول!

برخی از متکدیان فاصله زیادی را به دنبال مردم به راه می افتند!

وارد مینی بوس می شوم تا با برخی از مسافران گفتگویی داشته باشم. یکی از دانشجویانی که اهل شهرستان دورود است از وضعیت متکدیان در پایانه های مسافربری شهر می نالد و می گوید: در بروجرد متکدیان را می شود همه جا از کنار باجه عابر بانک، داخل مینی بوس و اتوبوس و یا در خیابانهای مختلف شهر دید.

وی با تاکید بر اینکه همیشه مقداری پول خرد داخل کیفش نگه می دارد تا از شر عجز و لابه ها و در برخی موارد نفرین های متکدیان در امان باشد، می گوید: برایم پیش آمده که برخی از متکدیان تا چندین متر دنبالم راه می افتند و اگر کمکشان نکنی دست از سرت بر نمی دارند.

در حالیکه مشغول گفتگو با این شهروند هستیم گدای دیگری وارد مینی بوس می شود که خود را بیمار معرفی می کند در حالیکه به راحتی می شود فهمید که او معتاد است.

با تذکر یکی از مسافران راننده مینی بوس این متکدی معتاد را از مینی بوس پایین می آورد تا ماشین به راه بیفتد.

با توصیه یکی از مسافران که می گوید سیل متکدیان به محل پایانه مسافربری ختم نمی شود و در ورودی شهر نیز جلوی ماشین های مسافران را می گیرند با هماهنگی راننده به سمت محل پلیس راه بروجرد به راه می افتیم.

در فاصله پیش آمده تا رسیدن به محل پلیس راه با چند تن دیگر از مسافران گفتگو می کنیم. مردی که کارمند است و فاصله دورود تا بروجرد را هر روز طی می کند به ما می گوید: در طول روز برایم پیش آمده که بارها مجبور شده ام به گداهای مختلفی کمک کنم.

ضرورت برخورد مسئولان با متکدیان حرفه ای/ادامه روند موجود و نگرانی مسافران

وی با تاکید بر اینکه وضعیت موجود برای مسافران بسیار مشکل ساز شده است، عنوان کرد: باید دستگاههای متولی امر برای جمع آوری این افراد که برخی از آنها بیمار هستند چاره اصولی بیاندیشند.

یکی دیگر از بانوان که خود را معلم آموزش و پرورش بروجرد معرفی می کند با حالتی گلایه آمیز می گوید: در بسیاری از موارد که مهمانان مختلفی از شهرهای دیگر داشته ایم پس از ورود به شهر و دیدن وضعیت متکدیان از وضعیت موجود ابراز تاسف کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه شهر بروجرد دارای قدمت تاریخی و با سیل مسافران مواجه است، تاکید می کند: ادامه روند موجود ممکن است موجب ایجاد آسیبهای دیگری در شهر شود.

راننده مینی بوس که مدتهاست در این مسیر کار می کند، وضعیت متکدیان را یک مشکل همیشگی می داند و می گوید: بارها متکدیان از سوی نهادهای مختلف جمع آوری شده اند ولی متاسفانه پس از مدتی دوباره اوضاع به حالت اول باز گشته است.

به نزدیکی پلیس راه در خروجی شهر بروجرد رسیدیم. راننده برای زدن ساعت حرکت به داخل اداره راهنمایی و رانندگی می رود تا دوباره سیل متکدیان متفاوت از کودک و زن گرفته تا مردان معتاد به ماشینها حمله ور شوند.

اینجا متکدیان اتراق کرده اند تا روزی خود را از جیب مسافران کسب کنند و شاید دل رحمی ایرانیان خود دلیلی برای خرسندی این متکدیان شده است.

برخی اظهارات متکدیان در زمینه سفر و مخاطرات جاده مسافران را مجاب می کند که صدقه بدهند ولی آیا پولی که در جیب این متکدیان حرفه ای می رود صدقه است یا باجی که هر روز این متکدیان از مسافران خود طلب می کنند؟

کاهش توجه مسئولان به مشکل تکدی گری

پیش از این فرماندار سابق شهرستان بروجرد در آخرین جلسه ستاد ساماندهی متکدیان وضعیت موجود را یکی از مشکلات شهر بروجرد نامیده و گفته بود: تکدی گری فعلی مجرمانه است و از لحاظ قانون شایسته نیست چرا که در کنار آن ناهنجاری هایی وجود دارد که زیبنده شهر بروجرد نیست.

محمد علی توحیدی گفته بود که اگر چه وضعیت بروجرد نسبت به شهرهای دیگر وضعیت بهتری است اما تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی عنوان کرد: سال گذشته 68 نفر از متکدیان شناسایی شده و در چند مرحله افرادی که تذکرات و گوشزدهای لازم را دقت نکرده بوده اند توسط شهرداری دستگیر شدند و به مرکز استان اعزام شدند.

فرماندار شهرستان بروجرد اعلام کرد: متأسفانه مدتی است که دقت و مراقبت از سوی مسئولین امر کمتر شده است و فعالیت متکدیان در بروجرد چشمگیر شده است که مسئولین باید نسبت به این وظیفه قانونی خود توجه کافی را داشته باشند.

به هر حال به نظر می رسد با وجود اینکه تکدی گری پدیده ای خاص شهرستان بروجرد نیست ولی وضعیت کنونی متکدیان در سطح شهرستان به ویژه پایانه های مسافربری موجب ایجاد چهره ای نادرست از شهر بروجرد در اذهان مسافران خواهد شد که این امر ضرورت توجه مسئولین را هر چه بیشتر روشن می کند.