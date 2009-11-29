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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

پروژه ورزشی نیمه کاره -3

ساخت استخر راور با کمبود اعتبار مواجه شده است

ساخت استخر راور با کمبود اعتبار مواجه شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست تربیت بدنی راور گفت: ساخت تنها استخر سرپوشیده شهرستان راور به دلیل کمبود بودجه با کندی پیش می رود.

نرجس زاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تنها استخر شهرستان راور که به صورت سرپوشیده در حال ساخت است به دلیل کمبود اعتبار با کندی پیش می رود و نیاز به تامین اعتبار دارد.

زاد جعفری تصریح کرد: این استخر از مصوبات سفر مقام معظم رهبری است و با اعتباری معادل هشت میلیارد و 320 میلیون ریال در دست ساخت است اما با مشکلات مالی در تکمیل این پروژه روبرو شده ایم.

وی افزود: پیمانکار خصوصی این طرح تحت نظارت مسکن و شهرسازی در حال کار است، اما این طرح حدود چهار سال است که با رکود مواجه شده است.

زاد جعفری با اشاره به پیشرفت 80 درصدی این استخر گفت: در صورت اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار می توان در یک دوره زمانی دو ماه ساخت این مجموعه را به پایان رساند.

کد مطلب 991927

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