گفتگوهای آشتی ملی فلسطین از سرگرفته می شود/ نزدیکی مواضع حماس و قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، گفتگوهای آشتی ملی فلسطین در پی پافشاری قاهره بر عدم تغییر بندهای این توافقنامه به بن بست خورده بود.

یک منبع آگاه فلسطینی با اشاره به دیدار اخیر هیئت حماس به ریاست "محمود الزهار" با طرف مصری اظهار داشت: نشست اخیر حماس و مقامات قاهره در زمینه تبادل اسرای فلسطینی با شالیت نقش بسزایی در شکستن یخ روابط میان دو طرف داشته است.

وی افزود: هیئت حماس در این دیدار پایبندی خود را به آشتی ملی ابراز داشته و با اعلام اینکه تمام توافقات صورت گرفته در 6 نشست پیشین را قبول دارد، خواستار تجدیدنظر در برخی از بندهای این توافقنامه شده است.

همچنین قاهره بطور تلویحی با این پیشنهاد حماس موافقت کرده است. بر این اساس، پیش بینی می شود گفتگوهای آشتی ملی فلسطین در چند روز آتی از سرگرفته شود.

حماس اخیرا اعلام کرده بود: توافقنامه آشتی ملی بدون در نظر گرفتن مطالبات مقاومت امضا نخواهد شد.

خاطرنشان می شود، گفتگوهای آشتی ملی فلسطین در یک سال اخیر برای از بین بردن اختلافات داخلی میان گروه های فلسطینی آغاز شده است، که در آن علاوه بر حماس و فتح، دیگر گروه های فلسطینی نیز حضور دارند.