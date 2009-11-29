برندگان قورباغه طلایی جشنواره کمرایمیج معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی سینمای اروپا اعلام کرد هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کمرایمیج لهستان دیشب با اعلام اسامی برندگان جایزه ویژه قورباغه طلایی در شهر لودز افتتاح شد. در این مراسم جایزه ویژه زوج کارگردان/ فیلمبردار برتر به کارلوس سائورا کارگردان اسپانیایی و ویتوریو استورارو فیلمبردار ایتالیایی فیلم "من، دون جووانی" تعلق گرفت.

در بخش مسابقه این جشنواره 17 فیلم سینمایی که در آنها فیلمبرداری نقشی مهم و محوری دارد حضور یافته‌اند. فیلم سینمایی "درباره الی" با فیلمبرداری حسین جعفریان نیز در این بخش شرکت دارد. از دیگر فیلم‌های مهم بخش مسابقه می‌توان به "پرواز عروس"، "نامه‌هایی به پدر جیکوب" و "لبنان" فیلم برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز اشاره کرد.

مسابقه فیلم‌های لهستانی، مسابقه مستند و مسابقه فیلم‌های کوتاه از دیگر بخش‌های رقابتی جشنواره کمرایمیج هستند. مرور سینمای اروپا و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و بازار فیلم از دیگر بخش‌های این جشنواره هستند. هفدهمین جشنواره فیلم کمرایمیج لهستان پنجم دسامبر به پایان می‌رسد.