مسئولان از طرح مسائل حاشیه ‌ساز بپرهیزند/ نخبگان بصیرت ایجاد کنند

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از شایعه سازی و تهمت زنی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی بر ایجاد اختلاف بین مسئولان و مردم متمرکز شده اند و تلاش می کنند تا بی اعتمادی را به جامعه تزریق کنند ، در این میان برخی عناصر معلوم الحال هم تحت تاثیر دشمنان قرار گرفتند و روسای قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را آماج حملات قرار دادند.

سجادی ادامه داد: خطاب بیانات رهبر معظم انقلاب به مسئولان، گروه های سیاسی و مردم بوده است و عمل بر خلاف نظر معظم مقام رهبری تخلف است .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وظیفه مسئولان کشور اعم از اجرایی و نظارتی در پی این بیانات چیست، گفت: مسئولان نظام باید بر اساس محکمات انقلاب اسلامی ، قانون اساسی و نظرات حضرت امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند تا انسجام کشور حفظ شود.

وی درباره انتقاد رهبر معظم انقلاب از برخی رسانه ها و دستگاه ها در دامن زدن به شایعات و اتهامات ، با تاکید بر اینکه سرمشق مطبوعات و رسانه ها باید محکمات نظام و انقلاب باشد، تصریح کرد: نخبگان و فعالان سیاسی باید بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب در بین مردم بصیرت و بینش ایجاد کنند به گونه ای که باعث تحکیم اعتماد بین مردم و مسئولان شود.

سجادی خاطرنشان کرد: مسئولان کشور باید علاوه بر اینکه از اختلافات جزیی و غیرضروری پرهیز نمایند، بیشتر روی نیازهای اساسی مردم متمرکز شوند و بحث و گفتگوهای بیهوده و حاشیه ساز را کنار بگذارند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین گفت: البته دولت در این راستا تلاش می کند اما باید همه مسئولان در این زمینه تلاش نمایند تا تضادی در گفتارها و مصاحبه ها نباشد.