رشد 7 درصدی تولید خودرو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، در آبان ماه امسال نیز بالغ بر 130 هزار و 319 دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد رشد نشان می دهد.

طی 8 ماهه نخست امسال بیش از 730 هزار خودرو سواری در کشور تولید شد که 11 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دارد.

همچنین میزان تولید خودروی سواری در آبان ماه سال جاری بالغ بر 109 هزار و 173 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8 درصد بیشتر است.

وزارت صنایع و معادن تصریح کرد: خودروهای سواری تولید شده در آبان ماه عمدتا شامل پراید نسیم و صبا 37 هزار و 335 دستگاه، پژوه 405 انژکتوری 16 هزار و 924 دستگاه، پژو 206 به تعداد 11 هزار و 380 دستگاه، پراید نسیم و صبای دوگانه سوز 11 هزار و 278 دستگاه، سمند 10 هزار و 265 دستگاه، پژو پارس 10 هزار و 113 دستگاه و تندر 90 معادل 4 هزار و 12 دستگاه بود.

در سایر گروههای خودرویی نیز طی آبان ماه امسال در گروه وانت 17 هزار و 705 دستگاه، گروه کامیون 2 هزار و 35 دستگاه، گروه مینی بوس 511 دستگاه، گروه اتوبوس 231 دستگاه و گروه دو دیفرانسیل 664 دستگاه خودرو تولید شده است.