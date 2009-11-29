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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

داوران سوگواره پوسترهای عاشورایی معرفی شدند

پنج داور چهارمین سوگواره پوسترهایی عاشورایی که دی‌ماه امسال برگزار می‌شود، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام  دبیرخانه چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی، ابراهیم حقیقی گرافیست پیشکسوت، صداقت جباری طراح گرافیک، استاد دانشگاه، خوشنویس و عضو انجمن خوشنویسان ایران، محمد خزایی دکترای گرافیک از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، کوروش پارسانژاد طراح گرافیک و پدید آورنده کتاب طراحان گرافیک معاصر ایران و محمدرضا دوست محمدی تصویرساز و طراح گرافیک، تصویرساز هفته‌نامه فرهنگی و هنری همشهری اعضای هیئت داوران این سوگواره هستند.

پس از پایان مهلت فراخوان که روز سه‌شنبه 10 آذر است، نشست بررسی و انتخاب آثار پنج‌‌شنبه 12 آذرماه برگزار می‌شود. چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان از 29 آذر تا 24 دی‌ماه در قالب برپایی نمایشگاهی از پوسترهای منتخب برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 991940

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