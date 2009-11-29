داوران سوگواره پوسترهای عاشورایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی، ابراهیم حقیقی گرافیست پیشکسوت، صداقت جباری طراح گرافیک، استاد دانشگاه، خوشنویس و عضو انجمن خوشنویسان ایران، محمد خزایی دکترای گرافیک از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، کوروش پارسانژاد طراح گرافیک و پدید آورنده کتاب طراحان گرافیک معاصر ایران و محمدرضا دوست محمدی تصویرساز و طراح گرافیک، تصویرساز هفتهنامه فرهنگی و هنری همشهری اعضای هیئت داوران این سوگواره هستند.
پس از پایان مهلت فراخوان که روز سهشنبه 10 آذر است، نشست بررسی و انتخاب آثار پنجشنبه 12 آذرماه برگزار میشود. چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان از 29 آذر تا 24 دیماه در قالب برپایی نمایشگاهی از پوسترهای منتخب برگزار میشود.
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