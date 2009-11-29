560 زلزله طی سال گذشته در خراسان رضوی رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در جریان بازدید مراحل مختلف مانور زلزله از جمله پناه گیری، تخلیه و امداد و نجات ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه های امداد و نجات برگزار کننده مانور و دانش آموزان گفت: در خراسان رضوی امکان وقوع بیش از 30 نوع حادثه طبیعی وجود دارد که اخطار جدی برای مسئولان ذیربط به منظور تقویت اقدامات پیشگیرانه و آموزش است.

وی آمادگی را بهترین روش مقابله با حوادث غیرمترقبه و طبیعی دانست و افزود: جهت ارتقای سطح آمادگی، اجرای برنامه های مختلف آموزشی در مجامع و اقشار مخلتف از جمله دانش آموزان ضروری است.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم رعایت مقرارت ملی ساختمان و آیین نامه های مربوط به ساخت و ساز به ویژه در ساخت مدارس و اماکن عمومی تاکید کرد و اظهار داشت: به منظور کاهش خسارات به هنگام حوادث غیرمترقبه باید علاوه بر آموزش نیروی های انسانی، ضوابط و قوانین مرتبط با افزایش قدرت مقابله با این حوادث باجدیت رعایت شوند.

صلاحی با اشاره به وقوع 560 زلزله طی یک سال گذشته در خراسان رضوی گفت: در یکسال گذشته هفت زلزله با شدت بیش از 4 ریشتر رخ داده است که با توجه به استقرار مساحت قابل توجهی از خراسان رضوی بر روی گسل، نشان دهنده استعداد این استان در وقوع زلزله است و همین امر می طلبد تا جهت مقابله با این حادثه آماده و مجهز باشیم.

رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه خراسان رضوی با اشاره به اینکه در برخی حوادث مشاهده شده است که به دلیل عدم اطلاع کافی از نحوه مقابله با حادثه، خسارات ناشی از اتفاقات پس از حادثه بیش از خسارات در هنگام وقوع حادثه بوده است، از مسئولان استان خواست ضمن ایمن سازی مدارس در مقابل زلزله و دیگر حوادث طبیعی، ارائه آموزشهای لازم به مربیان و دانش آموزان را جدی بگیرند.