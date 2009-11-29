مطبوعات ضمن بیان مشکلات مردم سیاسی هم باشند

ساسان والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: تعبیر ما از سیاسی بودن مطبوعات تبدیل شدن به ارگان سیاسی احزاب نیست بلکه باید با تعهد از آنچه که در سپهر انقلاب اسلامی می گذرد پاسداری کند و جامعه را از آسیبهای سیاسی مصون دارند.

مطبوعات کارگزاران اصلی مهندسی فرهنگ هستند

وی اظهار داشت: مطبوعات از کارگزاران اصلی مهندسی فرهنگند و چنانچه مطبوعاتی اثرگذار و حرفه ای داشته باشیم در بستر سازی فرهنگی موفق خواهیم بود .

والی زاده تصریح کرد: رسانه ای که در جمهوری اسلامی منتشر می شود باید مروج گفتمان جمهوری اسلامی باشد و چنین رسانه ای بسیجی خواهد بود و نقش دولت در این میان بستر سازی عمومی برای مطبوعات و حمایت اصولی از آنان است.

وی ادامه داد: خانه مطبوعات ایران نماینده واقعی مطبوعات است و اثرگزاری مطبوعات محلی به دلیل شناخت عمیق از لایحه های اجتماعی و مناسبات فرهنگی توده های مردم به مراتب بیشتر و عمیق تر است.

دولت وظیفه خود می داند از مطبوعات محلی حمایت کند

مدیر کل امور رسانه ای نهاد ریاست جمهوری ابراز کرد: حمایت از مطبوعات محلی به پیوستگی و ساماندهی نیازهای اجتماعی و فرهنگی کشور کمک می کند و دولت وظیفه خود می داند که از مطبوعات محلی حمایت کند.

وی اشاره کرد: مطبوعات محلی با مشکلات بیشتری چه به لحاظ چاپ و چه به لحاظ جذب منابع درآمدی مانند دریافت آگهی ها مواجه هستند و به همین دلیل آسیب پذیرتر هستند.

والی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه مطبوعات با وجود تمام مشکلاتی که دارند با صبوری برای اعتلای فرهنگی جامعه تلاش می کنند و دولت نیز از مطبوعات محلی حداکثر حمایت را به عمل خواهد آورد.