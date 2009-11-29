به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، حسن قلی‌زاده روز یکشنبه در افتتاح هفدهمین نمایشگاه استانی سنگ‌های زینتی در سالن جهاد کشاورزی این شهرستان با اشاره به اینکه ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال باید توسط بخش‌های مختلف فراهم شود، اظهار داشت: نشان‌دادن بسترهای مناسب برای اشتغال کمک مهمی به رفع این دغدغه در کشور می‌کند.

وی با بیان اینکه کنترل خروج مواد اولیه این بخش در کشور می‌تواند به ایجاد اشتغال در بخش سنگ‌های زینتی منتهی شود، افزود: ایجاد فرآورده‌های سنگ‌های زینتی باید مورد توجه قرار داشته باشد.

قلی‌زاده با اعلام اینکه عمده فعالیت‌ها در بخش صنایع‌دستی نه تنها فصلی نیست بلکه می‌تواند اشتغال دائمی نیز ایجاد کند، یادآور شد:‌ نحوه آموزش و اطلاع‌رسانی در این زمینه بسترهای اشتغال را در مناطق مهیا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط این مجموعه‌ها با دانشگاه و مدارس می‌تواند فرهنگ کارآفرینی را در کشور توسعه دهد.

مدیر این نمایشگاه نیز در سخنانی با اعلام اینکه از 70 نوع سنگ موجود در دنیا 57 نوع آن در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است، افزود: این نمایشگاه به مدت 15روز برگزار می‌شود.

محمدرضا سماحت ‌نیا با اشاره به سنگ‌های به نمایش درآمده در این نمایشگاه گفت: فیروزه، یاقوت، زمرد، توپاز آبی، سیترین، سنگ آمیتست، آونتورین، کوارتز صورتی، جاسبر، سنگ کریستال، کهربا، عقیق سیاه و لاجورد از جمله سنگ‌های زینتی به نمایش درآمده در این نمایشگاه هستند.

وی اظهار داشت: زیورآلات ساخته شده با برخی از این سنگ‌های زینتی نیز با خواص درمانی مخصوص هر سنگ در نمایشگاه عرضه شده است.