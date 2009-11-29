امیرعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: افراد تندرو تا حدی افراطی و رادیکالی رفتار کرده اند که فضای اختلاف در کشور را تا حد بحران کشانده اند، تصریح کرد: برای کاهش اختلافات در کشور و ایجاد فضای آرام، مسئولان کشور، جریان های سیاسی و گروههای فکری باید افراطیون را از عرصه های تصمیم سازی، تصمیم گیری و امور اجرایی در کشور کنار بزنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: باید صحنه اجرایی، قانونگذاری و نظارتی کشور، در اختیار افرادی که از اعتدال و عقلانیت برخوردارند، قرار گیرد و گروههای سیاسی در تعامل با یکدیگر اختلافات را کنار بگذارند.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی اظهارداشت: مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود تاکید داشتند که جریانات مختلف سیاسی باید علیه یک گروه اندک که می خواهند کشور را تقدیم آمریکا کنند، وحدت داشته باشند.

وی ادامه داد: گروههای سیاسی می توانند با حفظ اختلاف نظر و سلیقه ها از یک وحدت کلی نیز برخوردار باشند و این به وحدت به این معنا نیست که هیچ صدای مخالف و منتقد دیگری نباشد، بلکه باید در فضای خردورزی و انتقاد مفید منافع کشور را در نظر گرفت.

امیری در بیان اینکه نقش رسانه ها، مطبوعات و برخی دستگاهها در این عرصه چه خواهد بود، گفت: رسانه ها، مطبوعات و برخی دستگاههای تندرو نیز در صورتی که رفتار خود را تعدیل نکنند باید از این عرصه خارج شوند تا فضای کشور به فضای تهمت و افترا آلوده نشود.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیان خود در انتقاد از رسانه ها، مخاطب شان رسانه ها و مطبوعاتی بود که ادعای تابعیت و پیروی از ولایت فقیه را دارند، تصریح کرد: این رسانه ها باید با دقت در عملکرد خود و پرهیز از فضای اتهام زنی به مسئولان نظام، فعالیت کنند و در غیر این صورت این رسانه ها و مطبوعات تندرو نیز باید از عرصه فعالیت کنار روند.