تولید باطریهای الکتریکی با استفاده از خزه های دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این باطریهای باریک، قابل انعطاف، سبک وزن، ارزان قیمت و دوستدار محیط زیست بوده و از عناصر غیر فلزی تشکیل شده اند.

در میان موادی که برای ساخت این باطری ها در نظر گرفته شده پلیمرهای رسانا هستند که تا کنون استفاده از آنها در تولید باطری با موفقیت چندانی مواجه نشده است زیرا این مواد توانایی چندانی در نگهداری از انرژی ندارند.

شیوه جدیدی که برای استفاده از این پلیمرها ابداع شده استفاده از خزه های سبز رنگ "کلادو فورا" است که می تواند میزان رسانایی پلیمرهای موجود را برای استفاده در باطریها به اندازه ای قابل توجه افزایش داده و گنجایش نگه داری انرژی آنها را بهبود بخشد استفاده از این خزه ها زمینه جدیدی برای تولید انبوه سیستمهای ذخیره انرژی پاک، ارزان قیمت و سبک وزن فراهم خواهد آورد.

باطری های جدید از لایه های بسیار باریکی از پلیمرها به ضخامت 40 تا 50 نانومتر تشکیل شده است که توسط لایه ای از فیبرهای سلولزی خزه سبز با وسعت 20 تا 30 نانومتر پوشش داده شده اند این باطری ها می توانند نسبت به باطری های پلیمری مشابه 50 تا 200 بار بیشتر انرژی را حفظ کرده و در صورت تکمیل می توانند از نظر میزان ذخیره انرژی با باطریهای لیتیومی کنونی رقابت کنند.

در عین حال سرعت شارژ این باطریها نسبت به باطریهای قابل شارژ رایج بسیار بالاتر است به بیانی دیگر در حالی که باطری های معمولی برای شارژ حداقل یک ساعت زمان نیاز دارند این باطریهای خزه ای در هر موقعیت و مکانی در عرض هشت دقیقه تا 11 ثانیه شارژ خواهند شد و شارژ خود را برای مدت طولانی نگاه خواهند داشت.

بر اساس گزارش لایو ساینس، دانشمندان معتقدند پس از تکمیل نهایی این باطری های سبز برای استفاده در تجهیزات الکترونیک قابل انعطافی مانند الکترونیکهای پوشیدنی و صفحات الکترونیکی مخصوص بسته بندی مناسب خواهند بود.