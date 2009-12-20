شناسایی کارآفرینان؛ اولین گام خصوصی سازی بازار کار

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر در خصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی در حوزه اشتغال، گفت: اجرای اصل 44 در تمام بخشها باید به صورت عملی محقق شود به نحوی که مدیریتهای کارآفرینی باید مورد تقویت و شناسایی قرار گیرند.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: اگر قرار باشد بخش خصوصی تقویت شود بدون ثروت و اندوخته لازم اصل 44 قابل اجرا نیست و این بخش قابلیت رقابت با دولت را نخواهد داشت.

حاجی عبدالوهاب ادامه داد: یکی از مهم ترین مواردی که در زمان خصوصی سازی بازار کار مورد نیاز است شناسایی کارآفرینان خواهد بود؛ به همین دلیل در بخشی از کارها از مشاورین بخش خصوصی برای پرداخت تسهیلات به تولید استفاده می شود.

وی افزود: برای این کارابتدا شرکتهای واجد صلاحیت ارائه مشاوره شناخته می شوند و پس از اینکه به آنها این اعتبار داده می شود می توانند شرکتهایی را ایجاد کنند که به بانکها در زمینه صلاحیت دریافت تسهیلات به طرحها مشاوره بدهند. وزارت کار جایگاه رسمی این شرکتها را به تصویب می رساند و از این طریق مشاوره آنها دارای اعتبار خواهد بود.

معاون وزیر کار بررسی توجیه فنی طرحهای اشتغالزایی را یکی دیگر از موارد قابل انجام توسط بخش خصوصی (شرکتهای مشاوره ای) دانست و گفت: برخی از بانکها در حال حاضر مشاورینی از بخش خصوصی دارند که طرحها را مورد بررسی قرار می دهند و اگر طرحها به تایید آن شرکتها برسد سپس تسهیلات پرداخت می شود.