به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در تالار اندیشه و با حضوراسماعیل امینی، شاعر و منتقد ادبی نقد و بررسی خواهد شد.
"خنده در مراسم تدفین" اولین مجموعه طنز همراه با طرح علی رضا لبش است. درونمایه این مجموعه دغدغههای پدید آورنده و درواقع دغدغههای انسانها را به نمایش میگذارد دغدغههایی که نشان از خود زندگی با تمام نکات، ظرایف و لطائفش دارد و همینطور نمایانگر نوعی نگاه ساده و خودمانی به زندگی است.
نشست "دگر خند" ساعت 16 در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری برگزارمی شود و ورود برای عموم آزاد است.
علاقمندان برای حضور در این نشست میتوانند به آدرس حوزه هنری واقع در تقاطع سمیه و حافظ مراجعه کنند.
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