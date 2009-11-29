به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در تالار اندیشه و با حضوراسماعیل امینی، شاعر و منتقد ادبی نقد و بررسی خواهد شد.

"خنده در مراسم تدفین" اولین مجموعه طنز همراه با طرح علی رضا لبش است. درون‌مایه این مجموعه دغدغه‌های پدید آورنده و درواقع دغدغه‌های انسانها را به نمایش می‌گذارد دغدغه‌هایی که نشان از خود زندگی با تمام نکات، ظرایف و لطائفش دارد و همین‌طور نمایانگر نوعی نگاه ساده و خودمانی به زندگی است.

نشست "دگر خند" ساعت 16 در سالن شماره 2 تالار اندیشه حوزه هنری برگزارمی شود و ورود برای عموم آزاد است.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند به آدرس حوزه‌ هنری واقع در تقاطع سمیه و حافظ مراجعه کنند.

