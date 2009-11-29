۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

برای نخستین بار؛

میشل سلیمان 21 آذر راهی واشنگتن می شود

رئیس جمهور لبنان برای نخستین بار پس از عهده دار شدن ریاست جمهوری 21 آذر راهی واشنگتن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه لبنان اعلام کرد که میشل سلیمان 12 دسامبر (21 آذر) در سفری سه روزه راهی آمریکا خواهد شد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود: سفر میشل سلیمان که از زمان ریاست جمهوری وی برای نخستین بار صورت می گیرد به دعوت "باراک اوباما" همتای آمریکایی سلیمان انجام خواهد شد.

در دیدار سلیمان با مقامات آمریکایی توسعه روابط دوجانبه و کمک های واشنگتن به ویژه در زمینه تقویت توانمندی های ارتش و نیروهای امنیتی لبنان بحث و بررسی خواهد شد.

اوضاع خاورمیانه در سایه تحولات کنونی از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار خواهد بود.

