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۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

640 دانشجوی لرستانی در قالب اردوهای جهادی خدمات ارائه کردند

640 دانشجوی لرستانی در قالب اردوهای جهادی خدمات ارائه کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول اردوهای جهادی سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان با اشاره به فعالیت 640 دانشجو در اردوهای جهادی، از کسب رتبه سوم اردوهای جهادی دانشجویی منطقه دو کشور توسط بسیج سازندگی این سازمان خبر داد.

افسانه افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کسب این رتبه حاصل برگزاری 10 اردوی جهادی، ارائه پنج هزار و 500 نفر روز کار و خدمات در استان، برگزاری شش گردهمایی استانی و کشوری و 12 نمایشگاه استانی و کشوری بوده است.

وی با اشاره به گروه بندی استانهای کشور در سطح سه منطقه برای معرفی استانهای برتر، بیان داشت: بسیج دانشجویی دانشگاه های لرستان در بین 10 استان هم سطح منطقه دو کشور پس از استانهای همدان و زنجان رتبه سوم برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی را در سال جاری کسب کرد.

مسئول اردوهای جهادی سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان افزود: در سال جاری بیش از 640 نفر از دانشجویان جهادی استان در قالب اردوهای جهادی به شهرستانهای محروم الیگودرز و نورآباد خدمات رسانی کردند.

افراسیابی خاطرنشان کرد: در اردوهای جهادی امسال دانشجویان جهادی استان با تشکیل اکیپ های تخصصی خدمات خود را در بخش های عمران، کشاورز، بهداشت، اعتقادی، دامپزشکی و علمی ارائه کردند.

وی یادآور شد: اردوهای جهادی سال جاری با حضور 280 نفر از دانشجویان پسر و 360 نفر از دانشجویان دختر استان برگزار شد.
کد مطلب 991960

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