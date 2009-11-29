640 دانشجوی لرستانی در قالب اردوهای جهادی خدمات ارائه کردند

افسانه افراسیابی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کسب این رتبه حاصل برگزاری 10 اردوی جهادی، ارائه پنج هزار و 500 نفر روز کار و خدمات در استان، برگزاری شش گردهمایی استانی و کشوری و 12 نمایشگاه استانی و کشوری بوده است.

وی با اشاره به گروه بندی استانهای کشور در سطح سه منطقه برای معرفی استانهای برتر، بیان داشت: بسیج دانشجویی دانشگاه های لرستان در بین 10 استان هم سطح منطقه دو کشور پس از استانهای همدان و زنجان رتبه سوم برگزاری اردوهای جهادی دانشجویی را در سال جاری کسب کرد.

مسئول اردوهای جهادی سازمان بسیج دانشجویی استان لرستان افزود: در سال جاری بیش از 640 نفر از دانشجویان جهادی استان در قالب اردوهای جهادی به شهرستانهای محروم الیگودرز و نورآباد خدمات رسانی کردند.

افراسیابی خاطرنشان کرد: در اردوهای جهادی امسال دانشجویان جهادی استان با تشکیل اکیپ های تخصصی خدمات خود را در بخش های عمران، کشاورز، بهداشت، اعتقادی، دامپزشکی و علمی ارائه کردند.

وی یادآور شد: اردوهای جهادی سال جاری با حضور 280 نفر از دانشجویان پسر و 360 نفر از دانشجویان دختر استان برگزار شد.